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Шойгу поручил нарастить производство дополнительной защиты для танков - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Шойгу поручил нарастить производство дополнительной защиты для танков
Шойгу поручил нарастить производство дополнительной защиты для танков - 19.04.2024, ПРАЙМ
Шойгу поручил нарастить производство дополнительной защиты для танков
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии в Омской области поручил увеличить темпы производства допзащиты для... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T08:17+0300
2024-04-19T08:17+0300
вооружения
танки
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии в Омской области поручил увеличить темпы производства допзащиты для танков. Об этом сообщили в Минобороны России. Министр прибыл с визитом на предприятие, выпускающее танки и тяжелые огнеметные системы. "Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства", — процитировало слова Шойгу российское военное ведомство. Министру доложили, что в настоящее время танки Т-80БВМ нового образца при производстве уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком, говорится в сообщении. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни, подчеркнули в Минобороны. "Очередная партия произведенной бронетехники подготовлена к отправке в войска. Танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации", - добавили в Минобороны.
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танки, сергей шойгу
Вооружения, Танки, Сергей Шойгу
08:17 19.04.2024
 
Шойгу поручил нарастить производство дополнительной защиты для танков

Шойгу поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкТанки Т-90МС "Прорыв" и Т-14 "Армата"
Танки Т-90МС Прорыв и Т-14 Армата - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии в Омской области поручил увеличить темпы производства допзащиты для танков. Об этом сообщили в Минобороны России.
Министр прибыл с визитом на предприятие, выпускающее танки и тяжелые огнеметные системы.
"Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства", — процитировало слова Шойгу российское военное ведомство.
Министру доложили, что в настоящее время танки Т-80БВМ нового образца при производстве уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком, говорится в сообщении. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни, подчеркнули в Минобороны.
"Очередная партия произведенной бронетехники подготовлена к отправке в войска. Танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации", - добавили в Минобороны.
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