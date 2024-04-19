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"Все уничтожил": немцы обрушились на Зеленского из-за катастрофы на Украине
"Все уничтожил": немцы обрушились на Зеленского из-за катастрофы на Украине - 19.04.2024, ПРАЙМ
"Все уничтожил": немцы обрушились на Зеленского из-за катастрофы на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал конфликт с Москвой ради своих американских спонсоров. Такое мнение в социальной сети Х выразил... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T10:22+0300
2024-04-19T10:22+0300
2024-04-19T11:14+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал конфликт с Москвой ради своих американских спонсоров. Такое мнение в социальной сети Х выразил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Комик, который выиграл выборы на Украине, пообещав мир, уничтожил страну и убил целое поколение мужчин, спровоцировав конфликт с Россией, ради своих американских кукловодов", — написал он.По словам бизнесмена, обещания Вашингтона о неиссякаемой помощи оказались бесполезны, поэтому Киев впал в отчаяние.Ранее польское издание NDP сообщало, что все современные затяжные конфликты, включая Украину, выгодны для США, так как помогают наращивать инвестиции в собственную экономику.Вашингтон всегда делает деньги на конфликтах, а такие длительные конфликты, как в Афганистане, Ираке, Сирии и Украине, поэтому, пока Киеву удается выполнять американский план, конфликт не закончится, сообщалось в публикации издания.
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Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Новости
"Все уничтожил": немцы обрушились на Зеленского из-за катастрофы на Украине
Немецкий бизнесмен Дотком: Зеленский разрушил Украину ради своих спонсоров в США
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ.
Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал конфликт с Москвой ради своих американских спонсоров. Такое мнение в социальной сети Х выразил
немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
"Комик, который выиграл выборы на Украине, пообещав мир, уничтожил страну и убил целое поколение мужчин, спровоцировав конфликт с Россией, ради своих американских кукловодов", — написал он.
По словам бизнесмена, обещания Вашингтона о неиссякаемой помощи оказались бесполезны, поэтому Киев впал в отчаяние.
Ранее польское издание NDP сообщало, что все современные затяжные конфликты, включая Украину, выгодны для США, так как помогают наращивать инвестиции в собственную экономику.
Вашингтон всегда делает деньги на конфликтах, а такие длительные конфликты, как в Афганистане, Ираке, Сирии и Украине, поэтому, пока Киеву удается выполнять американский план, конфликт не закончится, сообщалось в публикации издания.
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