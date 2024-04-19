https://1prime.ru/20240419/zelenskiy-847516412.html

"Все уничтожил": немцы обрушились на Зеленского из-за катастрофы на Украине

"Все уничтожил": немцы обрушились на Зеленского из-за катастрофы на Украине - 19.04.2024, ПРАЙМ

"Все уничтожил": немцы обрушились на Зеленского из-за катастрофы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал конфликт с Москвой ради своих американских спонсоров. Такое мнение в социальной сети Х выразил... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T10:22+0300

2024-04-19T10:22+0300

2024-04-19T11:14+0300

политика

германия

украина

владимир зеленский

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал конфликт с Москвой ради своих американских спонсоров. Такое мнение в социальной сети Х выразил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Комик, который выиграл выборы на Украине, пообещав мир, уничтожил страну и убил целое поколение мужчин, спровоцировав конфликт с Россией, ради своих американских кукловодов", — написал он.По словам бизнесмена, обещания Вашингтона о неиссякаемой помощи оказались бесполезны, поэтому Киев впал в отчаяние.Ранее польское издание NDP сообщало, что все современные затяжные конфликты, включая Украину, выгодны для США, так как помогают наращивать инвестиции в собственную экономику.Вашингтон всегда делает деньги на конфликтах, а такие длительные конфликты, как в Афганистане, Ираке, Сирии и Украине, поэтому, пока Киеву удается выполнять американский план, конфликт не закончится, сообщалось в публикации издания.

https://1prime.ru/20240416/proval-847438367.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, владимир зеленский, новости