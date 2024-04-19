Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все уничтожил": немцы обрушились на Зеленского из-за катастрофы на Украине - 19.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240419/zelenskiy-847516412.html
"Все уничтожил": немцы обрушились на Зеленского из-за катастрофы на Украине
"Все уничтожил": немцы обрушились на Зеленского из-за катастрофы на Украине - 19.04.2024, ПРАЙМ
"Все уничтожил": немцы обрушились на Зеленского из-за катастрофы на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал конфликт с Москвой ради своих американских спонсоров. Такое мнение в социальной сети Х выразил... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T10:22+0300
2024-04-19T11:14+0300
политика
германия
украина
владимир зеленский
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал конфликт с Москвой ради своих американских спонсоров. Такое мнение в социальной сети Х выразил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Комик, который выиграл выборы на Украине, пообещав мир, уничтожил страну и убил целое поколение мужчин, спровоцировав конфликт с Россией, ради своих американских кукловодов", — написал он.По словам бизнесмена, обещания Вашингтона о неиссякаемой помощи оказались бесполезны, поэтому Киев впал в отчаяние.Ранее польское издание NDP сообщало, что все современные затяжные конфликты, включая Украину, выгодны для США, так как помогают наращивать инвестиции в собственную экономику.Вашингтон всегда делает деньги на конфликтах, а такие длительные конфликты, как в Афганистане, Ираке, Сирии и Украине, поэтому, пока Киеву удается выполнять американский план, конфликт не закончится, сообщалось в публикации издания.
https://1prime.ru/20240416/proval-847438367.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f9b16acead2698e9dbb7a7bebd896865.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, украина, владимир зеленский, новости
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Новости
10:22 19.04.2024 (обновлено: 11:14 19.04.2024)
 
"Все уничтожил": немцы обрушились на Зеленского из-за катастрофы на Украине

Немецкий бизнесмен Дотком: Зеленский разрушил Украину ради своих спонсоров в США

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал конфликт с Москвой ради своих американских спонсоров. Такое мнение в социальной сети Х выразил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
"Комик, который выиграл выборы на Украине, пообещав мир, уничтожил страну и убил целое поколение мужчин, спровоцировав конфликт с Россией, ради своих американских кукловодов", — написал он.
По словам бизнесмена, обещания Вашингтона о неиссякаемой помощи оказались бесполезны, поэтому Киев впал в отчаяние.
Ранее польское издание NDP сообщало, что все современные затяжные конфликты, включая Украину, выгодны для США, так как помогают наращивать инвестиции в собственную экономику.
Вашингтон всегда делает деньги на конфликтах, а такие длительные конфликты, как в Афганистане, Ираке, Сирии и Украине, поэтому, пока Киеву удается выполнять американский план, конфликт не закончится, сообщалось в публикации издания.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
"Полный провал". В Киеве пришли в ужас из-за действий Зеленского
16 апреля, 18:07
 
ПолитикаГЕРМАНИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала