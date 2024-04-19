https://1prime.ru/20240419/zelenskiy-847525141.html

"У него есть шанс": в США заговорили о неожиданном плане Зеленского

"У него есть шанс": в США заговорили о неожиданном плане Зеленского - 19.04.2024, ПРАЙМ

"У него есть шанс": в США заговорили о неожиданном плане Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может решиться на побег из страны после тотального поражения ВСУ. Таким мнением на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T13:38+0300

2024-04-19T13:38+0300

2024-04-19T13:39+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский может решиться на побег из страны после тотального поражения ВСУ. Таким мнением на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive поделился экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Я предполагаю, что Зеленский сядет в самолет и улетит. Иначе, я думаю, у него есть все шансы оказаться под расстрелом, организованным, вероятно, своими же людьми", — сказал Макгрегор.По его мнению, Вооруженным силам Украины грозит крах, так как у них нет ресурсов, чтобы продолжать боевые действия. По этой причине, решение о том, в каком виде останется Украина, принимать будет Москва, заключил он.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что Зеленский уже предварительно обеспечил себе эвакуацию за счет выведенных за границу средств.Кроме того, в реализации преступных схем Зеленскому помогал его друг Сергей Шефир, в руках которого находились офшоры, так как украинский президент не мог оформить их на себя, заявлял Азаров.

https://1prime.ru/20240419/zelenskiy-847516412.html

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сша, владимир зеленский, новости