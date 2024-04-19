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"У него есть шанс": в США заговорили о неожиданном плане Зеленского - 19.04.2024, ПРАЙМ
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"У него есть шанс": в США заговорили о неожиданном плане Зеленского
"У него есть шанс": в США заговорили о неожиданном плане Зеленского - 19.04.2024, ПРАЙМ
"У него есть шанс": в США заговорили о неожиданном плане Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский может решиться на побег из страны после тотального поражения ВСУ. Таким мнением на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T13:38+0300
2024-04-19T13:39+0300
политика
сша
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новости
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский может решиться на побег из страны после тотального поражения ВСУ. Таким мнением на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive поделился экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Я предполагаю, что Зеленский сядет в самолет и улетит. Иначе, я думаю, у него есть все шансы оказаться под расстрелом, организованным, вероятно, своими же людьми", — сказал Макгрегор.По его мнению, Вооруженным силам Украины грозит крах, так как у них нет ресурсов, чтобы продолжать боевые действия. По этой причине, решение о том, в каком виде останется Украина, принимать будет Москва, заключил он.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что Зеленский уже предварительно обеспечил себе эвакуацию за счет выведенных за границу средств.Кроме того, в реализации преступных схем Зеленскому помогал его друг Сергей Шефир, в руках которого находились офшоры, так как украинский президент не мог оформить их на себя, заявлял Азаров.
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сша, владимир зеленский, новости
Политика, США, Владимир Зеленский, Новости
13:38 19.04.2024 (обновлено: 13:39 19.04.2024)
 
"У него есть шанс": в США заговорили о неожиданном плане Зеленского

Полковник Макгрегор: Зеленский попытается сбежать из Украины после разгрома ВСУ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский может решиться на побег из страны после тотального поражения ВСУ. Таким мнением на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive поделился экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Я предполагаю, что Зеленский сядет в самолет и улетит. Иначе, я думаю, у него есть все шансы оказаться под расстрелом, организованным, вероятно, своими же людьми", — сказал Макгрегор.
По его мнению, Вооруженным силам Украины грозит крах, так как у них нет ресурсов, чтобы продолжать боевые действия. По этой причине, решение о том, в каком виде останется Украина, принимать будет Москва, заключил он.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что Зеленский уже предварительно обеспечил себе эвакуацию за счет выведенных за границу средств.
Кроме того, в реализации преступных схем Зеленскому помогал его друг Сергей Шефир, в руках которого находились офшоры, так как украинский президент не мог оформить их на себя, заявлял Азаров.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
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ПолитикаСШАВладимир ЗеленскийНовости
 
 
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