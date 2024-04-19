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Минпромторг рассмотрит жалобу ритейлеров на покупателей - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг рассмотрит жалобу ритейлеров на покупателей
Минпромторг рассмотрит жалобу ритейлеров на покупателей - 19.04.2024, ПРАЙМ
Минпромторг рассмотрит жалобу ритейлеров на покупателей
Минпромторг РФ получил обращение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), посвященное злоупотреблению покупателями законом о защите прав потребителей при... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T17:16+0300
2024-04-19T17:16+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ получил обращение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), посвященное злоупотреблению покупателями законом о защите прав потребителей при покупке техники, министерство проработает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. До этого ассоциация направила в министерство письмо, где сообщалось, что некоторые покупатели-мошенники преднамеренно портят технику, а затем получают компенсацию через суд. Так, в 2022-2023 годы ситуация, по оценкам АКИТ, приобрела "катастрофические масштабы, а ущерб, нанесенный действиями данных организованных групп компаниям, работающим в сфере розничной торговли электроникой и бытовой техникой, исчисляется миллиардами рублей". "Судебная практика в конкретных регионах такова, что суды встают фактически на сторону юристов-мошенников, действующих под видом потребителей. Так, например, в Самаре количество исков о бракованных смартфонах Samsung и Apple превышало их количество в Москве. Такое впечатление, что именно в этом регионе скапливается весь мировой брак", - подчеркнул президент АКИТ Артем Соколов. В связи с этим ассоциация просит провести рабочее совещание совместно с представителями Генеральной прокуратуры и крупнейшими розничными компаниями. "Обращение поступило в Минпромторг России, в данный момент позиция ведомства по этому вопросу формируется. Министерство проработает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами", - заявили в свою очередь в Минпромторге. Источник на рынке бытовой техники и электроники рассказал РИА Новости, что общие суммы исковых требований к топ-5 крупнейших ритейлеров ("М.Видео-Эльдорадо", DNS, "Ситилинк", операторские сети МТС, "Мегафон", "Вымпелком") превышает 500 миллионов рублей. О "потребительском терроризме" говорят и сами компании. Так, например, в МТС сообщили, что их розничная сеть столкнулась с проблемой злоупотребления правом со стороны организованных групп злоумышленников, использующих "Закон о защите прав потребителей" не для защиты нарушенного права, а с целью извлечения выгоды - наиболее проблемными территориями являются регионы Поволжья. Об особой проблеме в этих регионах говорит и директор объединенного правового департамента "Merlion" и "Ситилинк" Константин Мамилов. "Ситилинк", как и другие игроки рынка, столкнулся с проблемой недобросовестного пользования правами, предоставленных потребителям. За последний год ситуация приобрела катастрофический масштаб, количество исков, участниками которых являются, так называемые потребительские экстремисты, исчисляется сотнями. Убытки, приносимые такой категорией дел, наносят существенный материальный ущерб продавцу. При этом отметим, что права настоящих потребителей не нарушаются. Центр сосредоточения таких дел – Поволжье", - добавил он. При этом, по его словам, мерами, призванными помочь продавцам, могут стать расширение требований к образованию и опыту работы экспертов в этой области. Эксперты должны нести ответственность за выдаваемые заключения, их деятельность будет регулироваться определенными стандартами, а также необходимо ограничить размер штрафов стоимостью товара.
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ПРАЙМ
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россия, минпромторг, новости
РОССИЯ, Минпромторг, Новости
17:16 19.04.2024
 
Минпромторг рассмотрит жалобу ритейлеров на покупателей

Минпромторг прорабатывает поступившую жалобу ритейлеров на покупателей

© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ получил обращение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), посвященное злоупотреблению покупателями законом о защите прав потребителей при покупке техники, министерство проработает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
До этого ассоциация направила в министерство письмо, где сообщалось, что некоторые покупатели-мошенники преднамеренно портят технику, а затем получают компенсацию через суд. Так, в 2022-2023 годы ситуация, по оценкам АКИТ, приобрела "катастрофические масштабы, а ущерб, нанесенный действиями данных организованных групп компаниям, работающим в сфере розничной торговли электроникой и бытовой техникой, исчисляется миллиардами рублей".
"Судебная практика в конкретных регионах такова, что суды встают фактически на сторону юристов-мошенников, действующих под видом потребителей. Так, например, в Самаре количество исков о бракованных смартфонах Samsung и Apple превышало их количество в Москве. Такое впечатление, что именно в этом регионе скапливается весь мировой брак", - подчеркнул президент АКИТ Артем Соколов. В связи с этим ассоциация просит провести рабочее совещание совместно с представителями Генеральной прокуратуры и крупнейшими розничными компаниями.
"Обращение поступило в Минпромторг России, в данный момент позиция ведомства по этому вопросу формируется. Министерство проработает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами", - заявили в свою очередь в Минпромторге.
Источник на рынке бытовой техники и электроники рассказал РИА Новости, что общие суммы исковых требований к топ-5 крупнейших ритейлеров ("М.Видео-Эльдорадо", DNS, "Ситилинк", операторские сети МТС, "Мегафон", "Вымпелком") превышает 500 миллионов рублей.
О "потребительском терроризме" говорят и сами компании. Так, например, в МТС сообщили, что их розничная сеть столкнулась с проблемой злоупотребления правом со стороны организованных групп злоумышленников, использующих "Закон о защите прав потребителей" не для защиты нарушенного права, а с целью извлечения выгоды - наиболее проблемными территориями являются регионы Поволжья. Об особой проблеме в этих регионах говорит и директор объединенного правового департамента "Merlion" и "Ситилинк" Константин Мамилов.
"Ситилинк", как и другие игроки рынка, столкнулся с проблемой недобросовестного пользования правами, предоставленных потребителям. За последний год ситуация приобрела катастрофический масштаб, количество исков, участниками которых являются, так называемые потребительские экстремисты, исчисляется сотнями. Убытки, приносимые такой категорией дел, наносят существенный материальный ущерб продавцу. При этом отметим, что права настоящих потребителей не нарушаются. Центр сосредоточения таких дел – Поволжье", - добавил он.
При этом, по его словам, мерами, призванными помочь продавцам, могут стать расширение требований к образованию и опыту работы экспертов в этой области. Эксперты должны нести ответственность за выдаваемые заключения, их деятельность будет регулироваться определенными стандартами, а также необходимо ограничить размер штрафов стоимостью товара.
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