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Путин назвал ключевой приоритет государственной политики России

Путин назвал ключевой приоритет государственной политики России - 19.04.2024, ПРАЙМ

Путин назвал ключевой приоритет государственной политики России

Повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом РФ, следует уделять внимание профилактике заболеваний и лечению с использованием... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T11:41+0300

2024-04-19T11:41+0300

2024-04-19T11:41+0300

владимир путин

продолжительность жизни

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом РФ, следует уделять внимание профилактике заболеваний и лечению с использованием высокотехнологичных методов. Об этом сказано в приветствии президента России Владимира Путина, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания расширенной коллегии Минздрава. "Повышение продолжительности жизни, активное долголетие - ключевой приоритет государственной политики, поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе, с применением самых современных высокотехнологичных методов", — отметил глава государства. Он также отметил, что программа оказания бесплатной медицинской помощи каждый год увеличивается, что "расширяет возможности министерства еще более результативно решать задачи по повышению качества и доступности здравоохранения в каждом субъекте федерации, в городе, поселке и селе".По словам Путина, позитивные изменения в здравоохранении коснулись всех регионов. Практически везде открываются после капитального ремонта и строятся новые детские больницы реабилитационные центры, кардиологические отделения, онкологические диспансеры, создаются новые российские лекарственные препараты, тест-системы, отечественное медицинское оборудование, отметил российский лидер.

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владимир путин, продолжительность жизни