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Путин поручил разработать допмеры поддержки аграриев

Путин поручил разработать допмеры поддержки аграриев - 20.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил разработать допмеры поддержки аграриев

Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев, следует из списка поручений, опубликованных на официальном сайте... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T11:50+0300

2024-04-20T11:50+0300

2024-04-20T11:58+0300

россия

владимир путин

аграрии

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев, следует из списка поручений, опубликованных на официальном сайте Кремля."Правительству РФ в целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза (по сравнению с уровнем 2021 года): разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, рассмотрев в том числе вопросы об увеличении объема финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию, о расширении поддержки субъектов малого предпринимательства, о развитии мелиорации земель, о строительстве объектов, необходимых для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, о развитии инфраструктуры, предназначенной для экспорта такой продукции, сырья, продовольствия", - сообщается в материале.Кроме того, согласно перечню поручений президента, в приоритетном порядке поддержка должна быть оказана тем представителям аграрного сектора, которые используют отечественные материалы. Также президент обязал правительство и Банк России обеспечить повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего в новых регионахПо данным перечня, Путин поручил Минпросвещения совместно с Минсельхозом до 15 октября отчитаться по вопросу создания в школах профильных агроклассов.Так, отмечается, что ответственным за доклад по мерам поддержки, который следует представить до первого октября, назначен Михаил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, аграрии