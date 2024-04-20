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Путин поручил разработать допмеры поддержки аграриев - 20.04.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил разработать допмеры поддержки аграриев
Путин поручил разработать допмеры поддержки аграриев - 20.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил разработать допмеры поддержки аграриев
Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев, следует из списка поручений, опубликованных на официальном сайте... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T11:50+0300
2024-04-20T11:58+0300
россия
владимир путин
аграрии
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев, следует из списка поручений, опубликованных на официальном сайте Кремля."Правительству РФ в целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза (по сравнению с уровнем 2021 года): разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, рассмотрев в том числе вопросы об увеличении объема финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию, о расширении поддержки субъектов малого предпринимательства, о развитии мелиорации земель, о строительстве объектов, необходимых для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, о развитии инфраструктуры, предназначенной для экспорта такой продукции, сырья, продовольствия", - сообщается в материале.Кроме того, согласно перечню поручений президента, в приоритетном порядке поддержка должна быть оказана тем представителям аграрного сектора, которые используют отечественные материалы. Также президент обязал правительство и Банк России обеспечить повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего в новых регионахПо данным перечня, Путин поручил Минпросвещения совместно с Минсельхозом до 15 октября отчитаться по вопросу создания в школах профильных агроклассов.Так, отмечается, что ответственным за доклад по мерам поддержки, который следует представить до первого октября, назначен Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, аграрии
РОССИЯ, Владимир Путин, аграрии
11:50 20.04.2024 (обновлено: 11:58 20.04.2024)
 
Путин поручил разработать допмеры поддержки аграриев

Путин поручил приоритетно поддержать аграриев, использующих российские материалы

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев, следует из списка поручений, опубликованных на официальном сайте Кремля.
"Правительству РФ в целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза (по сравнению с уровнем 2021 года): разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, рассмотрев в том числе вопросы об увеличении объема финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию, о расширении поддержки субъектов малого предпринимательства, о развитии мелиорации земель, о строительстве объектов, необходимых для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, о развитии инфраструктуры, предназначенной для экспорта такой продукции, сырья, продовольствия", - сообщается в материале.
Кроме того, согласно перечню поручений президента, в приоритетном порядке поддержка должна быть оказана тем представителям аграрного сектора, которые используют отечественные материалы. Также президент обязал правительство и Банк России обеспечить повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего в новых регионах
По данным перечня, Путин поручил Минпросвещения совместно с Минсельхозом до 15 октября отчитаться по вопросу создания в школах профильных агроклассов.
Так, отмечается, что ответственным за доклад по мерам поддержки, который следует представить до первого октября, назначен Михаил Мишустин.
 
РОССИЯВладимир Путинаграрии
 
 
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