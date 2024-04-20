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Спрос иностранцев на обмен активами превысил предложение россиян - 20.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240420/aktivy-847546736.html
Спрос иностранцев на обмен активами превысил предложение россиян
Спрос иностранцев на обмен активами превысил предложение россиян - 20.04.2024, ПРАЙМ
Спрос иностранцев на обмен активами превысил предложение россиян
Спрос на обмен заблокированными активами со стороны иностранных инвесторов превысил возможное предложение россиян, пишет РБК со ссылкой на генерального... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T14:32+0300
2024-04-20T14:32+0300
экономика
активы
замороженные российские активы
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Спрос на обмен заблокированными активами со стороны иностранных инвесторов превысил возможное предложение россиян, пишет РБК со ссылкой на генерального директора "Инвестиционной палаты" (организатор торгов в рамках обмена замороженными активами) Алексея Седушкина."По тому, что мы слышим от потенциальных покупателей, объем спроса очень высок. Он точно больше той суммы, которую наши продавцы могут принести. Однако, это наша субъективная оценка", — рассказал Седушкин.Ранее Седушкин пояснил, что с продавцов заблокированных ценных бумаг не будет взиматься комиссия или любые другие платежи.15 апреля Седушкин рассказал журналистам, что "Инвестиционная палата" общается с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов, владельцами средств в рублях на счетах типа "С" — это банки и фонды из США, ЕС и Великобритании, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Заявленный спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей, говорил он.Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила "Инвестиционную палату" организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физических лиц-резидентов будет производиться за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа "С".Инвестиционная палата ранее сообщила, что прием заявок на обмен заблокированными активами продлится до 8 мая 2024 года. Резиденты могут выкупить свыше 3,5 тысячи биржевых инструментов.Полный перечень иностранных ценных бумаг, предлагаемые к продаже, и стартовая стоимость каждой из них опубликованы на сайте "Инвестиционной палаты".
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активы, замороженные российские активы
Экономика, активы, замороженные российские активы
14:32 20.04.2024
 
Спрос иностранцев на обмен активами превысил предложение россиян

"Инвестпалата": спрос нерезидентов на обмен активами превысил предложение

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Спрос на обмен заблокированными активами со стороны иностранных инвесторов превысил возможное предложение россиян, пишет РБК со ссылкой на генерального директора "Инвестиционной палаты" (организатор торгов в рамках обмена замороженными активами) Алексея Седушкина.
"По тому, что мы слышим от потенциальных покупателей, объем спроса очень высок. Он точно больше той суммы, которую наши продавцы могут принести. Однако, это наша субъективная оценка", — рассказал Седушкин.
Ранее Седушкин пояснил, что с продавцов заблокированных ценных бумаг не будет взиматься комиссия или любые другие платежи.
15 апреля Седушкин рассказал журналистам, что "Инвестиционная палата" общается с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов, владельцами средств в рублях на счетах типа "С" — это банки и фонды из США, ЕС и Великобритании, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Заявленный спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей, говорил он.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
Банки США и ЕС хотят выкупить у россиян ценные бумаги на миллиарды рублей
15 апреля, 17:17
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила "Инвестиционную палату" организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физических лиц-резидентов будет производиться за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа "С".
Инвестиционная палата ранее сообщила, что прием заявок на обмен заблокированными активами продлится до 8 мая 2024 года. Резиденты могут выкупить свыше 3,5 тысячи биржевых инструментов.
Полный перечень иностранных ценных бумаг, предлагаемые к продаже, и стартовая стоимость каждой из них опубликованы на сайте "Инвестиционной палаты".
 
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