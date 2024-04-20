https://1prime.ru/20240420/aktivy-847548877.html

США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов России

США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов России - 20.04.2024, ПРАЙМ

США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов России

США призвали страны ЕС снизить налоги на прибыль с заблокированных активов РФ для дальнейшего финансирования Украины, пишет Financial Times со ссылкой на... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T18:26+0300

2024-04-20T18:26+0300

2024-04-20T18:26+0300

экономика

замороженные российские активы

европа

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США призвали страны ЕС снизить налоги на прибыль с заблокированных активов РФ для дальнейшего финансирования Украины, пишет Financial Times со ссылкой на зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха."Имеет значение не только то, куда инвестируются активы, но и то, в какой степени они облагаются налогом. Мы должны максимально использовать каждый евро из этих иммобилизованных резервов на благо Украины", – процитировало издание американского чиновника.В США выступили за конфискацию активов России в пользу Украины, однако европейские страны пока воздерживаются от такого решения. В связи с этим Вашингтон предложил регуляторам Европы за счет снижения налогов на прибыль с активов привлечь средства для Украины.Как отмечает издание, по предложению Сингха, исполнение данного предложения может быть в виде выпуска облигаций для частного сектора или займов стран G7, которые будут погашаться за счет процентов с активов.Ранее Евросовет утвердил поставление, которое позволит направить прибыль от российских активов на восстановление Украины. По заявлению Евросовета, прибыль от активов должна храниться отдельно.Ранее Европейская комиссия предложила распределить доходы от заблокированных доходов РФ следующим образом: 90% от суммы направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, а оставшиеся 10% – на восстановление страны, об этом пишет "Ведомости".

https://1prime.ru/20240418/poryadok-847486048.html

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

замороженные российские активы, европа, сша