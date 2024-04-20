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США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов России - 20.04.2024, ПРАЙМ
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США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов России
США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов России - 20.04.2024, ПРАЙМ
США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов России
США призвали страны ЕС снизить налоги на прибыль с заблокированных активов РФ для дальнейшего финансирования Украины, пишет Financial Times со ссылкой на... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T18:26+0300
2024-04-20T18:26+0300
экономика
замороженные российские активы
европа
сша
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США призвали страны ЕС снизить налоги на прибыль с заблокированных активов РФ для дальнейшего финансирования Украины, пишет Financial Times со ссылкой на зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха."Имеет значение не только то, куда инвестируются активы, но и то, в какой степени они облагаются налогом. Мы должны максимально использовать каждый евро из этих иммобилизованных резервов на благо Украины", – процитировало издание американского чиновника.В США выступили за конфискацию активов России в пользу Украины, однако европейские страны пока воздерживаются от такого решения. В связи с этим Вашингтон предложил регуляторам Европы за счет снижения налогов на прибыль с активов привлечь средства для Украины.Как отмечает издание, по предложению Сингха, исполнение данного предложения может быть в виде выпуска облигаций для частного сектора или займов стран G7, которые будут погашаться за счет процентов с активов.Ранее Евросовет утвердил поставление, которое позволит направить прибыль от российских активов на восстановление Украины. По заявлению Евросовета, прибыль от активов должна храниться отдельно.Ранее Европейская комиссия предложила распределить доходы от заблокированных доходов РФ следующим образом: 90% от суммы направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, а оставшиеся 10% – на восстановление страны, об этом пишет "Ведомости".
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замороженные российские активы, европа, сша
Экономика, замороженные российские активы, ЕВРОПА, США
18:26 20.04.2024
 
США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов России

США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов России

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США призвали страны ЕС снизить налоги на прибыль с заблокированных активов РФ для дальнейшего финансирования Украины, пишет Financial Times со ссылкой на зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха.
"Имеет значение не только то, куда инвестируются активы, но и то, в какой степени они облагаются налогом. Мы должны максимально использовать каждый евро из этих иммобилизованных резервов на благо Украины", – процитировало издание американского чиновника.
В США выступили за конфискацию активов России в пользу Украины, однако европейские страны пока воздерживаются от такого решения. В связи с этим Вашингтон предложил регуляторам Европы за счет снижения налогов на прибыль с активов привлечь средства для Украины.
Как отмечает издание, по предложению Сингха, исполнение данного предложения может быть в виде выпуска облигаций для частного сектора или займов стран G7, которые будут погашаться за счет процентов с активов.
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
"Любой вариант - риск". В ЕС боятся использовать российские активы
18 апреля, 09:57
Ранее Евросовет утвердил поставление, которое позволит направить прибыль от российских активов на восстановление Украины. По заявлению Евросовета, прибыль от активов должна храниться отдельно.
Ранее Европейская комиссия предложила распределить доходы от заблокированных доходов РФ следующим образом: 90% от суммы направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, а оставшиеся 10% – на восстановление страны, об этом пишет "Ведомости".
 
Экономиказамороженные российские активыЕВРОПАСША
 
 
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