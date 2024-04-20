https://1prime.ru/20240420/aktivy-847548877.html
США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов России
США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов России - 20.04.2024, ПРАЙМ
США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов России
США призвали страны ЕС снизить налоги на прибыль с заблокированных активов РФ для дальнейшего финансирования Украины, пишет Financial Times со ссылкой на... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T18:26+0300
2024-04-20T18:26+0300
2024-04-20T18:26+0300
экономика
замороженные российские активы
европа
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США призвали страны ЕС снизить налоги на прибыль с заблокированных активов РФ для дальнейшего финансирования Украины, пишет Financial Times со ссылкой на зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха."Имеет значение не только то, куда инвестируются активы, но и то, в какой степени они облагаются налогом. Мы должны максимально использовать каждый евро из этих иммобилизованных резервов на благо Украины", – процитировало издание американского чиновника.В США выступили за конфискацию активов России в пользу Украины, однако европейские страны пока воздерживаются от такого решения. В связи с этим Вашингтон предложил регуляторам Европы за счет снижения налогов на прибыль с активов привлечь средства для Украины.Как отмечает издание, по предложению Сингха, исполнение данного предложения может быть в виде выпуска облигаций для частного сектора или займов стран G7, которые будут погашаться за счет процентов с активов.Ранее Евросовет утвердил поставление, которое позволит направить прибыль от российских активов на восстановление Украины. По заявлению Евросовета, прибыль от активов должна храниться отдельно.Ранее Европейская комиссия предложила распределить доходы от заблокированных доходов РФ следующим образом: 90% от суммы направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, а оставшиеся 10% – на восстановление страны, об этом пишет "Ведомости".
https://1prime.ru/20240418/poryadok-847486048.html
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
замороженные российские активы, европа, сша
Экономика, замороженные российские активы, ЕВРОПА, США
США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов России
США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов России
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ.
США призвали страны ЕС снизить налоги на прибыль с заблокированных активов РФ для дальнейшего финансирования Украины, пишет Financial Times
со ссылкой на зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха.
"Имеет значение не только то, куда инвестируются активы, но и то, в какой степени они облагаются налогом. Мы должны максимально использовать каждый евро из этих иммобилизованных резервов на благо Украины", – процитировало издание американского чиновника.
В США выступили за конфискацию активов России в пользу Украины, однако европейские страны пока воздерживаются от такого решения. В связи с этим Вашингтон предложил регуляторам Европы за счет снижения налогов на прибыль с активов привлечь средства для Украины.
Как отмечает издание, по предложению Сингха, исполнение данного предложения может быть в виде выпуска облигаций для частного сектора или займов стран G7, которые будут погашаться за счет процентов с активов.
"Любой вариант - риск". В ЕС боятся использовать российские активы
Ранее Евросовет утвердил поставление, которое позволит направить прибыль от российских активов на восстановление Украины. По заявлению Евросовета, прибыль от активов должна храниться отдельно.
Ранее Европейская комиссия предложила распределить доходы от заблокированных доходов РФ следующим образом: 90% от суммы направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, а оставшиеся 10% – на восстановление страны, об этом пишет "Ведомости
".