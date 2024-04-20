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Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов - 20.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов - 20.04.2024, ПРАЙМ
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов
Палата представителей конгресса США приняла законопроект с положением о конфискации активов РФ в пользу Украины. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T20:36+0300
2024-04-20T20:36+0300
экономика
активы
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США приняла законопроект с положением о конфискации активов РФ в пользу Украины. Как свидетельствуют итоги голосования, за законопроект проголосовали 360 конгрессменов. Еще 58 высказались против. Документ направляется в сенат для рассмотрения. Законопроект включает положения о конфискации активов РФ, в том числе "запрет на разморозку суверенных российских активов", "полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов", и "использование активов для восстановления Украины". С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее агентство Bloomberg, сославшись на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям, сообщило, что Белый дом одобряет законопроект о конфискации заблокированных российских активов. При этом, по информации газеты Washington Post, США не смогут передать изъятые средства Украине без согласия Европы.
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активы, конгресс сша
Экономика, активы, Конгресс США
20:36 20.04.2024
 
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов

Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов

Палата представителей США
Палата представителей США
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ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США приняла законопроект с положением о конфискации активов РФ в пользу Украины.
Как свидетельствуют итоги голосования, за законопроект проголосовали 360 конгрессменов. Еще 58 высказались против.
Документ направляется в сенат для рассмотрения.
Законопроект включает положения о конфискации активов РФ, в том числе "запрет на разморозку суверенных российских активов", "полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов", и "использование активов для восстановления Украины".
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Бизнес, финансы
Спрос иностранцев на обмен активами превысил предложение россиян
14:32
Ранее агентство Bloomberg, сославшись на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям, сообщило, что Белый дом одобряет законопроект о конфискации заблокированных российских активов. При этом, по информации газеты Washington Post, США не смогут передать изъятые средства Украине без согласия Европы.
 
ЭкономикаактивыКонгресс США
 
 
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