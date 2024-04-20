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Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов - 20.04.2024, ПРАЙМ
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов
Палата представителей конгресса США приняла законопроект с положением о конфискации активов РФ в пользу Украины. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T20:36+0300
2024-04-20T20:36+0300
2024-04-20T20:36+0300
экономика
активы
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ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США приняла законопроект с положением о конфискации активов РФ в пользу Украины. Как свидетельствуют итоги голосования, за законопроект проголосовали 360 конгрессменов. Еще 58 высказались против. Документ направляется в сенат для рассмотрения. Законопроект включает положения о конфискации активов РФ, в том числе "запрет на разморозку суверенных российских активов", "полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов", и "использование активов для восстановления Украины". С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее агентство Bloomberg, сославшись на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям, сообщило, что Белый дом одобряет законопроект о конфискации заблокированных российских активов. При этом, по информации газеты Washington Post, США не смогут передать изъятые средства Украине без согласия Европы.
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активы, конгресс сша
Экономика, активы, Конгресс США
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов
ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США приняла законопроект с положением о конфискации активов РФ в пользу Украины.
Как свидетельствуют итоги голосования, за законопроект проголосовали 360 конгрессменов. Еще 58 высказались против.
Документ направляется в сенат для рассмотрения.
Законопроект включает положения о конфискации активов РФ, в том числе "запрет на разморозку суверенных российских активов", "полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов", и "использование активов для восстановления Украины".
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Спрос иностранцев на обмен активами превысил предложение россиян
Ранее агентство Bloomberg, сославшись на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям, сообщило, что Белый дом одобряет законопроект о конфискации заблокированных российских активов. При этом, по информации газеты Washington Post, США не смогут передать изъятые средства Украине без согласия Европы.