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Песков предупредил о последствиях конфискации российских активов
Песков предупредил о последствиях конфискации российских активов - 20.04.2024, ПРАЙМ
Песков предупредил о последствиях конфискации российских активов
США ответит на конфискацию российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T21:47+0300
2024-04-20T21:47+0300
2024-04-20T21:47+0300
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США ответит на конфискацию российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life. "США придется за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам", — заключил он.По его словам, конфискация Вашингтоном активов РФ нанесет непоправимый вред репутации США, что вынудит инвесторов "спасать свои средства", поскольку будет нарушена непоколебимость частной и государственной собственности, добавил представитель Кремля."Решение было ожидаемо и прогнозируемо. Оно еще больше обогатит США и разорит Украину", — сказал Песков. Ранее палата представителей США большинством голосов приняла законопроект, включающий положение о конфискации российских активов в пользу Украины.
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сша, украина, активы, дмитрий песков
Экономика, США, УКРАИНА, активы, Дмитрий Песков
Песков предупредил о последствиях конфискации российских активов
Песков: США придется ответить в случае конфискации российских активов
МОСКВА, 20 апр
— ПРАЙМ.
США ответит на конфискацию российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life
.
"США придется за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам", — заключил он.
По его словам, конфискация Вашингтоном активов РФ нанесет непоправимый вред репутации США, что вынудит инвесторов "спасать свои средства", поскольку будет нарушена непоколебимость частной и государственной собственности, добавил представитель Кремля.
"Решение было ожидаемо и прогнозируемо. Оно еще больше обогатит США и разорит Украину", — сказал Песков.
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов
Ранее палата представителей США большинством голосов приняла законопроект, включающий положение о конфискации российских активов в пользу Украины.