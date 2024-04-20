Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков предупредил о последствиях конфискации российских активов - 20.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240420/aktivy-847550237.html
Песков предупредил о последствиях конфискации российских активов
Песков предупредил о последствиях конфискации российских активов - 20.04.2024, ПРАЙМ
Песков предупредил о последствиях конфискации российских активов
США ответит на конфискацию российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T21:47+0300
2024-04-20T21:47+0300
экономика
сша
украина
активы
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84236/80/842368073_0:121:2145:1328_1920x0_80_0_0_beeb6827f14321ed127904a81f2e75af.jpg
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США ответит на конфискацию российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life. "США придется за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам", — заключил он.По его словам, конфискация Вашингтоном активов РФ нанесет непоправимый вред репутации США, что вынудит инвесторов "спасать свои средства", поскольку будет нарушена непоколебимость частной и государственной собственности, добавил представитель Кремля."Решение было ожидаемо и прогнозируемо. Оно еще больше обогатит США и разорит Украину", — сказал Песков. Ранее палата представителей США большинством голосов приняла законопроект, включающий положение о конфискации российских активов в пользу Украины.
https://1prime.ru/20240420/aktivy-847549753.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84236/80/842368073_107:0:2038:1448_1920x0_80_0_0_6f32276e2f1eadac2a273faf4c447c33.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, активы, дмитрий песков
Экономика, США, УКРАИНА, активы, Дмитрий Песков
21:47 20.04.2024
 
Песков предупредил о последствиях конфискации российских активов

Песков: США придется ответить в случае конфискации российских активов

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр ПРАЙМ. США ответит на конфискацию российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life.
"США придется за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам", — заключил он.
По его словам, конфискация Вашингтоном активов РФ нанесет непоправимый вред репутации США, что вынудит инвесторов "спасать свои средства", поскольку будет нарушена непоколебимость частной и государственной собственности, добавил представитель Кремля.
"Решение было ожидаемо и прогнозируемо. Оно еще больше обогатит США и разорит Украину", — сказал Песков.
Палата представителей США
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов
20:36
Ранее палата представителей США большинством голосов приняла законопроект, включающий положение о конфискации российских активов в пользу Украины.
 
ЭкономикаСШАУКРАИНАактивыДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала