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Песков предупредил о последствиях конфискации российских активов

Песков предупредил о последствиях конфискации российских активов - 20.04.2024, ПРАЙМ

Песков предупредил о последствиях конфискации российских активов

США ответит на конфискацию российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life. | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T21:47+0300

2024-04-20T21:47+0300

2024-04-20T21:47+0300

экономика

сша

украина

активы

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США ответит на конфискацию российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life. "США придется за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам", — заключил он.По его словам, конфискация Вашингтоном активов РФ нанесет непоправимый вред репутации США, что вынудит инвесторов "спасать свои средства", поскольку будет нарушена непоколебимость частной и государственной собственности, добавил представитель Кремля."Решение было ожидаемо и прогнозируемо. Оно еще больше обогатит США и разорит Украину", — сказал Песков. Ранее палата представителей США большинством голосов приняла законопроект, включающий положение о конфискации российских активов в пользу Украины.

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сша, украина, активы, дмитрий песков