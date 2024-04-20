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Решение по выручке экспортеров определит курс рубля

Решение по выручке экспортеров определит курс рубля - 20.04.2024, ПРАЙМ

Решение по выручке экспортеров определит курс рубля

Курс российской валюты против основных валют, торгующихся на Московской бирже, на завершившейся рабочей неделе смог удержаться от дальнейшего инерционного... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T05:52+0300

2024-04-20T05:52+0300

2024-04-20T05:52+0300

экономика

мнения аналитиков

курсы валют

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Курс российской валюты против основных валют, торгующихся на Московской бирже, на завершившейся рабочей неделе смог удержаться от дальнейшего инерционного ослабления после ухода вниз из стабилизационного коридора на предыдущей неделе.При этом основные инвалюты все же обновили локальные максимумы на российском валютном рынке: доллар – с 23 октября 2023 года - 94,54 рубля, юань – с 7 декабря - 13,03 рубля. Однако завершение недели они провели в снижении против рубля.Негативным фактором неопределенности для рубля были сообщения о новых сложностях с прохождением внешнеторговых платежей через банки дружественных стран и в первую очередь Китая, опасающиеся вторичных санкций США. Также давление на рубль складывалось из-за неопределенности с пролонгацией временной обязанности экспортеров по продаже валютной выручки, сроки которой заканчиваются в апреле. Однако "технический" фактор сыграл свою роль, и рубль смог немного прибавить по итогам недели.В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю снизился на 28 копеек до 93,15 рубля, юаня — на 2 копейки до 12,84 рубля, евро – на 22 копейки до 99,39 рубля.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала в район 8,15 тысячи против 8,45 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ПОКАЗАЛ ВОЛАТИЛЬНОСТЬРубль начал рабочую неделю бодрым инерционным понижением против основных валют на Мосбирже. Рыночная активность при этом осталась невысокой, судя по объемам торгов. Падение аппетита к риску на глобальных рынках, проявившееся в обновлении многомесячных максимумов курсом доллара на форексе, поддерживало продолжающееся ослабление валюты РФ.Упавший рынок нефти также не создавал условий для восстановления рубля. Иран в прошлые выходные нанес ракетный и удар БПЛА по Израилю, однако - без тяжелых последствий, как заявили в Израиле. Это и обусловило коррекцию рынка нефти вниз – "на факте" произошедшего события.Наконец, выросли риски снижения поступления в Россию инвалюты от экспорта металлов после того, как американский минфин 13 апреля заявил, что власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, что приведет к ограничению использования металлов из России на мировых биржах. Согласно заявлению британского правительства, к ограничительным санкциям США присоединилась и Великобритания.В итоге, доллар и юань обновляли максимумы против рубля с осени-зимы прошлого года. Однако в середине недели наметилось "техническое" торможение в росте курсов инвалют против рубля – около сильных уровней сопротивления их дальнейшему укреплению.ПРОГНОЗЫЗавершение рабочей недели рубль провел в попытках стабилизации-коррекции вверх против основных валют после ощутимого ослабления в первой половине недели. При этом российской валюте удалось компенсировать инерционное ослабление начала недели, отойти от многомесячных минимумов и выйти по итогам недели в легкий плюс.На следующей неделе важным событием для курса рубля станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Ожидается, что она останется на уровне 16% годовых, а регулятор не даст четких сигналов в плане денежно-кредитной политики (ДКП). Тем не менее, ДКП остается жесткой, что поддерживает курс рубля.Однако самым главным для курса станет решение финансовых властей по обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Эта временная норма заканчивается 30 апреля, однако правительство выступает за продление его сроков до завершения года. ЦБ РФ – против.Между тем, эта мера уже позволила наполнить ликвидностью внутренний валютный рынок и сбалансировать предложение и спрос на валюту, в первую очередь для оплаты возросшего в последнее время импорта. Продление этих продаж позволит рублю удержать пошатнувшиеся было позиции, поскольку экспортеры будут продавать ежемесячно в эквиваленте от 10 до 15 миллиардов долларов. Пик налогового периода апреля, в свою очередь, может локально толкнуть курс доллара опять ниже 93 рублей.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, курсы валют