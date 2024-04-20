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Финляндия попросила у ЕС денег на поддержку граничащих с Россией регионов

Финляндия попросила у ЕС денег на поддержку граничащих с Россией регионов - 20.04.2024, ПРАЙМ

Финляндия попросила у ЕС денег на поддержку граничащих с Россией регионов

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попросил у ЕС финансовой поддержки для регионов у закрытой границы с Россией. | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T22:10+0300

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политика

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закрытие границы с финляндией

экономика финляндии

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попросил у ЕС финансовой поддержки для регионов у закрытой границы с Россией. "Восточная Финляндия экономически пострадала в результате действий России. Нам нужна поддержка Евросоюза. Мы надеемся, что Евросоюз окажет финансовую помощь Восточной Финляндии", — сказал Орпо на пресс-конференции в пятницу. Трансляцию вели финские СМИ. Власти Финляндии обратились к ЕК с просьбой выделить на поддержку восточных регионов страны 10 миллионов евро, которые планируется направить на развитие инфраструктуры и предпринимательства, производство возобновляемой энергии.С ноября 2023 года Финляндия ввела ограничения на пересечение границы для сдерживания потока беженцев из третьих стран. РФ неоднократно обвиняли в целенаправленном переселении лиц, ищущих убежище. Официальный представитель МИД РФ М. Захарова назвала обвинения двойными стандартами Запада, упрекнув его в неспособности справиться с миграционным кризисом самостоятельно.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о закрытии финских КПП на границе с РФ сообщил, что русофобские взгляды руководства Финляндии вызывают глубокое сожаление. По словам Пескова, российские пограничники работают в рамках действующего законодательства, а надуманные обвинения неприемлемы.

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финляндия, закрытие границы с финляндией, экономика финляндии