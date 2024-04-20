https://1prime.ru/20240420/inomarka-847549607.html
Названа самая популярная иномарка в России
Названа самая популярная иномарка в России - 20.04.2024, ПРАЙМ
Названа самая популярная иномарка в России
Китайский автобренд Haval стал лидером по продажам в России в первом квартале 2024 года, пишет агентство "Автостат". | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T20:26+0300
2024-04-20T20:26+0300
2024-04-20T20:26+0300
экономика
россия
авторынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_0:106:2201:1344_1920x0_80_0_0_fb54709bf7fa485ab0310c0208793bb9.jpg
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Китайский автобренд Haval стал лидером по продажам в России в первом квартале 2024 года, пишет агентство "Автостат".Издание отмечает, что по итогам марта в России было реализовано более 16 тысяч новых автомобилей Haval, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. С начала года продажи бренда выросли в 2,4 раза и составили 37,6 тысячи машин.Самой популярной моделью бренда стал кроссовер Jolion, который россияне приобрели в марте 6 387 раз, что на 92% больше, чем в 2023 году.На втором месте по популярности у россиян стал кроссовер М6 (реализовано 3 468 автомобилей), и на третьем месте — кроссовер F7 (продано 2 532 единицы).Ранее по информации "Автостата", китайский автоконцерн Great Wall Motor расширил модельный ряд Haval в России еще одним новым кроссовером – Haval H3. Старт продаж новинки состоится во втором квартале 2024 года.
https://1prime.ru/20240416/ladavesta-847434848.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_134:0:2065:1448_1920x0_80_0_0_2924213586be3bee0966e2edc0856d98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авторынок
Экономика, РОССИЯ, Авторынок
Названа самая популярная иномарка в России
Китайский Haval стал самой продаваемой иномаркой в РФ в I квартале 2024 года
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ.
Китайский автобренд Haval стал лидером по продажам в России в первом квартале 2024 года, пишет агентство "Автостат
".
Издание отмечает, что по итогам марта в России было реализовано более 16 тысяч новых автомобилей Haval, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. С начала года продажи бренда выросли в 2,4 раза и составили 37,6 тысячи машин.
Самой популярной моделью бренда стал кроссовер Jolion, который россияне приобрели в марте 6 387 раз, что на 92% больше, чем в 2023 году.
На втором месте по популярности у россиян стал кроссовер М6 (реализовано 3 468 автомобилей), и на третьем месте — кроссовер F7 (продано 2 532 единицы).
"АвтоВАЗ" намерен создать модификацию Lada Vesta для людей с инвалидностью
Ранее по информации "Автостата", китайский автоконцерн Great Wall Motor расширил модельный ряд Haval в России еще одним новым кроссовером – Haval H3. Старт продаж новинки состоится во втором квартале 2024 года.