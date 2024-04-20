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Названа самая популярная иномарка в России - 20.04.2024, ПРАЙМ
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Названа самая популярная иномарка в России
Названа самая популярная иномарка в России - 20.04.2024, ПРАЙМ
Названа самая популярная иномарка в России
Китайский автобренд Haval стал лидером по продажам в России в первом квартале 2024 года, пишет агентство "Автостат". | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T20:26+0300
2024-04-20T20:26+0300
экономика
россия
авторынок
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Китайский автобренд Haval стал лидером по продажам в России в первом квартале 2024 года, пишет агентство "Автостат".Издание отмечает, что по итогам марта в России было реализовано более 16 тысяч новых автомобилей Haval, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. С начала года продажи бренда выросли в 2,4 раза и составили 37,6 тысячи машин.Самой популярной моделью бренда стал кроссовер Jolion, который россияне приобрели в марте 6 387 раз, что на 92% больше, чем в 2023 году.На втором месте по популярности у россиян стал кроссовер М6 (реализовано 3 468 автомобилей), и на третьем месте — кроссовер F7 (продано 2 532 единицы).Ранее по информации "Автостата", китайский автоконцерн Great Wall Motor расширил модельный ряд Haval в России еще одним новым кроссовером – Haval H3. Старт продаж новинки состоится во втором квартале 2024 года.
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россия, авторынок
Экономика, РОССИЯ, Авторынок
20:26 20.04.2024
 
Названа самая популярная иномарка в России

Китайский Haval стал самой продаваемой иномаркой в РФ в I квартале 2024 года

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Китайский автобренд Haval стал лидером по продажам в России в первом квартале 2024 года, пишет агентство "Автостат".
Издание отмечает, что по итогам марта в России было реализовано более 16 тысяч новых автомобилей Haval, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. С начала года продажи бренда выросли в 2,4 раза и составили 37,6 тысячи машин.
Самой популярной моделью бренда стал кроссовер Jolion, который россияне приобрели в марте 6 387 раз, что на 92% больше, чем в 2023 году.
На втором месте по популярности у россиян стал кроссовер М6 (реализовано 3 468 автомобилей), и на третьем месте — кроссовер F7 (продано 2 532 единицы).
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16 апреля, 16:55
Ранее по информации "Автостата", китайский автоконцерн Great Wall Motor расширил модельный ряд Haval в России еще одним новым кроссовером – Haval H3. Старт продаж новинки состоится во втором квартале 2024 года.
 
ЭкономикаРОССИЯАвторынок
 
 
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