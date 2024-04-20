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Уровень воды в реке Ишим достиг 861 сантиметра
Уровень воды в реке Ишим достиг 861 сантиметра - 20.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Ишим достиг 861 сантиметра
В Тюменской области уровень реки Ишим у города Ишим составил 861 сантиметр, то есть критического уровня, сообщает администрация города. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T06:10+0300
2024-04-20T06:10+0300
2024-04-20T06:10+0300
происшествия
тюменская область
паводок
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – ПРАЙМ. В Тюменской области уровень реки Ишим у города Ишим составил 861 сантиметр, то есть критического уровня, сообщает администрация города. "Уровень воды в реке Ишим у города Ишим достиг критериев опасного явления "половодье" - 20 апреля на 2 часа местного времени (00.00 мск) уровень составил 861 сантиметров над нулём поста. Подъём продолжается", - отмечается в сообщении. Власти прогнозируют затопление низководных мостов, садоводческих участков, сельхозземель, а также нарушения дорожного сообщения между населёнными пунктами. Режим ЧС по паводку в регионе был введен 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Самая напряженная ситуация, когда может произойти выход воды на поймы рек, ожидается к 20 апреля, а пик придется на 23-25 апреля.
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тюменская область, паводок
Происшествия, Тюменская область, паводок
Уровень воды в реке Ишим достиг 861 сантиметра
Вода в реке Ишим в Тюменской области за 6 часов поднялась на 40 сантиметров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – ПРАЙМ. В Тюменской области уровень реки Ишим у города Ишим составил 861 сантиметр, то есть критического уровня, сообщает администрация города.
"Уровень воды в реке Ишим у города Ишим достиг критериев опасного явления "половодье" - 20 апреля на 2 часа местного времени (00.00 мск) уровень составил 861 сантиметров над нулём поста. Подъём продолжается", - отмечается в сообщении.
Власти прогнозируют затопление низководных мостов, садоводческих участков, сельхозземель, а также нарушения дорожного сообщения между населёнными пунктами.
Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера
Режим ЧС по паводку в регионе был введен 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Самая напряженная ситуация, когда может произойти выход воды на поймы рек, ожидается к 20 апреля, а пик придется на 23-25 апреля.