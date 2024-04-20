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Китай проведет крупнейшую за десятилетие реорганизацию армии
Китай проведет крупнейшую за десятилетие реорганизацию армии - 20.04.2024, ПРАЙМ
Китай проведет крупнейшую за десятилетие реорганизацию армии
Китайская армия пополнится новым подразделением, сконцентрированным на информационной безопасности, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на приказ председателя... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T12:28+0300
2024-04-20T12:28+0300
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Китайская армия пополнится новым подразделением, сконцентрированным на информационной безопасности, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на приказ председателя КНР Си Цзиньпина, который приводит правительство.Как отмечают аналитики, усиления кибернетической составляющей в китайских войсках позволяет сделать вывод, что Пекин будет делать ставку на информационное противостояние.Так, как отметил Си Цзиньпин, новообразованное подразделение будет оказывать "ключевую поддержку в координации создания и использования киберинформационной системы". В свою очередь агентство Bloomberg в качестве комментария назвало эти нововведения крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года, когда в китайской армии впервые появились силы стратегической поддержки в возможной кибервойне. Как отмечают аналитики издания, подобные изменения стали следствием конкуренции с США за мировое влияние, а также обвинения Китая в хакерской активности со стороны Запада.
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китай, сша
Китай проведет крупнейшую за десятилетие реорганизацию армии
Bloomberg: Си поручил провести крупнейшую реорганизацию армии Китая с 2015 года
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ.
Китайская армия пополнится новым подразделением, сконцентрированным на информационной безопасности, пишет агентство Bloomberg
со ссылкой на приказ председателя КНР Си Цзиньпина, который приводит правительство.
Как отмечают аналитики, усиления кибернетической составляющей в китайских войсках позволяет сделать вывод, что Пекин будет делать ставку на информационное противостояние.
Так, как отметил Си Цзиньпин, новообразованное подразделение будет оказывать "ключевую поддержку в координации создания и использования киберинформационной системы".
В свою очередь агентство Bloomberg в качестве комментария назвало эти нововведения крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года, когда в китайской армии впервые появились силы стратегической поддержки в возможной кибервойне. Как отмечают аналитики издания, подобные изменения стали следствием конкуренции с США за мировое влияние, а также обвинения Китая в хакерской активности со стороны Запада.
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