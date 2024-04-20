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Уровень воды в Кургане снова начал расти

Уровень воды в Кургане снова начал расти - 20.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в Кургане снова начал расти

Уровень воды в Кургане снова начал возрастать, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале. | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T14:08+0300

2024-04-20T14:08+0300

2024-04-20T14:09+0300

происшествия

курганская область

паводок

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в Кургане снова начал возрастать, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале. "Вода в Кургане снова начала расти. В некоторых местах вода резко выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы", — говорится в сообщении. Как отметил губернатор, причиной роста уровня воды в реке Тобол является обратный сток с поймы.Ранее в администрации города заявляли, что на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды достиг 631 сантиметра, 16 апреля — 742 сантиметров. Утром 20 апреля уровень воды уже составил 1013 сантиметров, в то время как уральский гидрометцентр ожидал продолжения подъема воды в Тоболе только до четверга.По данным ГУ МЧС, пик паводка в Курганской области ожидается 22-23 апреля.

курганская область

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курганская область, паводок