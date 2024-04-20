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Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев
Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев - 20.04.2024, ПРАЙМ
Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев
Россия победит, несмотря на выделение Соединенными Штатами дополнительной помощи Киеву, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T22:35+0300
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россия победит, несмотря на выделение Соединенными Штатами дополнительной помощи Киеву, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы, конечно, победим, несмотря на 61 миллиард кровавых долларов, которые, в основном, пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами", — написал Медведев в субботу в своем Telegram-канале.Медведев также назвал данное решение "русофобским", пожелав США "погрузиться в новую гражданскую войну", которая положит конец "империи зла XXI века".Ранее 20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере свыше 60 миллиардов долларов. Евросоюз одобрил выделение пакета помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, который ранее всегда блокировала Венгрия. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
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украина, сша, помощь украине
Политика, УКРАИНА, США, помощь Украине
Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев
Медведев: Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной помощи Киеву
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россия победит, несмотря на выделение Соединенными Штатами дополнительной помощи Киеву, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы, конечно, победим, несмотря на 61 миллиард кровавых долларов, которые, в основном, пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами", — написал Медведев в субботу в своем Telegram-канале.
Медведев также назвал данное решение "русофобским", пожелав США "погрузиться в новую гражданскую войну", которая положит конец "империи зла XXI века".
Ранее 20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере свыше 60 миллиардов долларов.
Евросоюз одобрил выделение пакета помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, который ранее всегда блокировала Венгрия. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".
Песков предупредил о последствиях конфискации российских активов
Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.