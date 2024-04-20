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США вынуждены покинуть стратегически важную страну

США вынуждены покинуть стратегически важную страну - 20.04.2024, ПРАЙМ

США вынуждены покинуть стратегически важную страну

Более тысячи американских военнослужащих покинут западноафриканскую страну Нигер в ближайшие месяцы, пишет издание The New York Times со ссылкой на... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T10:23+0300

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2024-04-20T10:57+0300

нигер

сша

пентагон

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Более тысячи американских военнослужащих покинут западноафриканскую страну Нигер в ближайшие месяцы, пишет издание The New York Times со ссылкой на представителей администрации президента Джо Байдена.В Белом доме посетовали, что этот вынужденный шаг подорвет политику США по борьбе с терроризмом и политике безопасности в неспокойном Сахельском регионе Африки.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ прошлом месяце Нигер заявил, что аннулирует соглашение о военном сотрудничестве с Вашингтоном. Это произошло после серии напряженных встреч в столице Нигера Ниамее с представительной американской дипломатической и военной делегацией. Отказ Нигера от военных связей с Соединенными Штатами последовал за выводом войск из Франции.Как отмечает издание, этот шаг соответствует текущей тенденции стран региона Сахеля, засушливого региона к югу от Сахары, разрывать связи с западными странами — вместо этого они все чаще сотрудничают с Россией.По словам официальных лиц США, американские дипломаты в последние несколько недель пытались обновить и сохранить соглашение о военном сотрудничестве с новыми властями Нигера, но в конце концов им не удалось достичь компромисса.Переговоры провалились на фоне растущей волны недовольства присутствием США в Нигере. Тысячи протестующих в столице в прошлую субботу призвали к выводу личного состава американских вооруженных сил. Демонстранты размахивали российскими флагами, а также флагами Буркина-Фасо и Мали, двух соседних стран, где возглавляемые военными правительства также призвали Россию помочь в борьбе с повстанцами, связанными с исламистскими террористическими группировками. Утверждается, что это произошло всего через несколько дней после того, как Россия доставила вооруженным силам страны свою партию военной техники и командировала инструкторов.Американские официальные лица заявили в пятницу, что переговоры с Нигером по планированию "организованного и ответственного вывода" сил начнутся в ближайшие дни и что этот процесс займет месяцы.Многие из американцев, командированных в Нигер, размещены на авиабазе США 201 стоимостью 110 миллионов долларов, построенной шесть лет назад в пустыне на севере страны. Но после военного переворота, в результате которого в июле прошлого года был свергнут президент Мохамед Базум и к власти пришло новое правительство, американские войска там бездействовалиАмериканские официальные лица заявляют, что на протяжении нескольких месяцев они пытались предотвратить формальный разрыв отношений с новыми властями Нигера.Как отмечает издание, Пентагон готовился к наихудшему варианту развития событий и обсуждает создание новых баз для дронов с несколькими прибрежными странами Западной Африки вместо базы в Нигере, не имеющем выхода к морю.Нынешние и бывшие представители сил безопасности и дипломатии США заявили, что стратегически важное расположение Нигера и его готовность к партнерству с Вашингтоном будет трудно заменить.Военные Нигера летом прошлого года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Базума. Вскоре взявшие власть во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани денонсировали военные соглашения с Францией.

https://1prime.ru/20240412/niger-847318149.html

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нигер, сша, пентагон