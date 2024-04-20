Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Орске заявили о нормализации ситуации с паводком - 20.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240420/pavodok-847543481.html
В Орске заявили о нормализации ситуации с паводком
В Орске заявили о нормализации ситуации с паводком - 20.04.2024, ПРАЙМ
В Орске заявили о нормализации ситуации с паводком
Ситуация с паводком в городе Орске Оренбургской области постепенно нормализуется, но 1714 домов еще остаются затопленными, информирует правительство региона в... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T09:39+0300
2024-04-20T09:42+0300
происшествия
россия
оренбургская область
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174875_0:19:3573:2029_1920x0_80_0_0_5e524afbf7222c1c1d942ea75eecb3ef.jpg
УФА, 20 апр - ПРАЙМ. Ситуация с паводком в городе Орске Оренбургской области постепенно нормализуется, но 1714 домов еще остаются затопленными, информирует правительство региона в своём Telegram-канале."В Орске ситуация постепенно нормализуется. Подтопленными остаются 1714 жилых домов с приусадебными участками. Эвакуированы 2557 человек, в том числе 801 ребенок", - говорится в материале ведомства.Кроме того, отмечается, что в Оренбурге остаются подтопленными 14 микрорайонов, три населенных пункта и 22 СНТ, а в зоне подтопления 5848 домов, эвакуировано 1907 человек.Также в правительстве рассказали, что уровень Урала в Оренбурге снизился до отметки 1017 сантиметров, за сутки от воды освобождены 1117 жилых домов.
оренбургская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174875_421:0:3152:2048_1920x0_80_0_0_a5e42b4e149ca6820755d60d7957b9da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оренбургская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область, паводок
09:39 20.04.2024 (обновлено: 09:42 20.04.2024)
 
В Орске заявили о нормализации ситуации с паводком

Ситуация с паводком в Орске нормализуется, подтоплены 1714 жилых домов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто прорыва насыпной дамбы в Орске
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
УФА, 20 апр - ПРАЙМ. Ситуация с паводком в городе Орске Оренбургской области постепенно нормализуется, но 1714 домов еще остаются затопленными, информирует правительство региона в своём Telegram-канале.
"В Орске ситуация постепенно нормализуется. Подтопленными остаются 1714 жилых домов с приусадебными участками. Эвакуированы 2557 человек, в том числе 801 ребенок", - говорится в материале ведомства.
Кроме того, отмечается, что в Оренбурге остаются подтопленными 14 микрорайонов, три населенных пункта и 22 СНТ, а в зоне подтопления 5848 домов, эвакуировано 1907 человек.
Также в правительстве рассказали, что уровень Урала в Оренбурге снизился до отметки 1017 сантиметров, за сутки от воды освобождены 1117 жилых домов.
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургская областьпаводок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала