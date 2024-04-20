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В Орске заявили о нормализации ситуации с паводком

В Орске заявили о нормализации ситуации с паводком - 20.04.2024, ПРАЙМ

В Орске заявили о нормализации ситуации с паводком

Ситуация с паводком в городе Орске Оренбургской области постепенно нормализуется, но 1714 домов еще остаются затопленными, информирует правительство региона в... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T09:39+0300

2024-04-20T09:39+0300

2024-04-20T09:42+0300

происшествия

россия

оренбургская область

паводок

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УФА, 20 апр - ПРАЙМ. Ситуация с паводком в городе Орске Оренбургской области постепенно нормализуется, но 1714 домов еще остаются затопленными, информирует правительство региона в своём Telegram-канале."В Орске ситуация постепенно нормализуется. Подтопленными остаются 1714 жилых домов с приусадебными участками. Эвакуированы 2557 человек, в том числе 801 ребенок", - говорится в материале ведомства.Кроме того, отмечается, что в Оренбурге остаются подтопленными 14 микрорайонов, три населенных пункта и 22 СНТ, а в зоне подтопления 5848 домов, эвакуировано 1907 человек.Также в правительстве рассказали, что уровень Урала в Оренбурге снизился до отметки 1017 сантиметров, за сутки от воды освобождены 1117 жилых домов.

оренбургская область

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россия, оренбургская область, паводок