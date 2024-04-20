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Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года - 20.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года
Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года - 20.04.2024, ПРАЙМ
Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области побил рекорд 2017 года, достигнув 997 сантиметров, рассказал губернатор региона Александр Моор. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T17:28+0300
2024-04-20T17:28+0300
происшествия
россия
паводок
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области побил рекорд 2017 года, достигнув 997 сантиметров, рассказал губернатор региона Александр Моор. Более того, как он отметил, вниз по течению реки сейчас идёт гигантский объём воды."Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 сантиметров (семь лет назад было 982 сантиметра)", – написал Моор в своем Telegram-канале. Как отметил Моор, деревней Кошкарагай Ишимского района раскинулось настоящее море, которое впадает в реку Ишим. По его словам, "голова" паводка постепенно доходит до населенного пункта, что хорошо видно с высоты.8 апреля в Тюменской области был введен режим ЧС. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.
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россия, паводок, тюменская область
Происшествия, РОССИЯ, паводок, Тюменская область
17:28 20.04.2024
 
Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года

Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года и составил 997 сантиметров

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в Тюменской области. Архивное фото
Паводок в Тюменской области. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области побил рекорд 2017 года, достигнув 997 сантиметров, рассказал губернатор региона Александр Моор.
Более того, как он отметил, вниз по течению реки сейчас идёт гигантский объём воды.
"Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 сантиметров (семь лет назад было 982 сантиметра)", – написал Моор в своем Telegram-канале.
Как отметил Моор, деревней Кошкарагай Ишимского района раскинулось настоящее море, которое впадает в реку Ишим. По его словам, "голова" паводка постепенно доходит до населенного пункта, что хорошо видно с высоты.
8 апреля в Тюменской области был введен режим ЧС. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.
 
ПроисшествияРОССИЯпаводокТюменская область
 
 
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