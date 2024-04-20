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Киев намеренно делает российских журналистов своей целью, заявил Песков - 20.04.2024, ПРАЙМ
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Киев намеренно делает российских журналистов своей целью, заявил Песков
Киев намеренно делает российских журналистов своей целью, заявил Песков - 20.04.2024, ПРАЙМ
Киев намеренно делает российских журналистов своей целью, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Семена Еремина в Запорожской области, отметил, что ВСУ... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T12:53+0300
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россия
украина
всу
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Семена Еремина в Запорожской области, отметил, что ВСУ сознательно делают российских журналистов своими целями. "Что касается того, что ВСУ сознательно делают журналистов российских своими целями, да, так оно и есть", - приводятся слова Пескова в Telegram-канале "Известий".Ранее сообщалось, что в Запорожской области погиб военный корреспондент Семен Еремин, ставший жертвой атаки FPV-дрона.
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россия, украина, всу, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Дмитрий Песков
12:53 20.04.2024 (обновлено: 12:54 20.04.2024)
 
Киев намеренно делает российских журналистов своей целью, заявил Песков

Песков: украинские войска сознательно делают российских журналистов своими целями

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Семена Еремина в Запорожской области, отметил, что ВСУ сознательно делают российских журналистов своими целями.
"Что касается того, что ВСУ сознательно делают журналистов российских своими целями, да, так оно и есть", - приводятся слова Пескова в Telegram-канале "Известий".
Ранее сообщалось, что в Запорожской области погиб военный корреспондент Семен Еремин, ставший жертвой атаки FPV-дрона.
 
РОССИЯУКРАИНАВСУДмитрий Песков
 
 
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