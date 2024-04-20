https://1prime.ru/20240420/peskov-847545546.html

Киев намеренно делает российских журналистов своей целью, заявил Песков

Киев намеренно делает российских журналистов своей целью, заявил Песков - 20.04.2024, ПРАЙМ

Киев намеренно делает российских журналистов своей целью, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Семена Еремина в Запорожской области, отметил, что ВСУ... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T12:53+0300

2024-04-20T12:53+0300

2024-04-20T12:54+0300

россия

украина

всу

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/84236/80/842368073_0:121:2145:1328_1920x0_80_0_0_beeb6827f14321ed127904a81f2e75af.jpg

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Семена Еремина в Запорожской области, отметил, что ВСУ сознательно делают российских журналистов своими целями. "Что касается того, что ВСУ сознательно делают журналистов российских своими целями, да, так оно и есть", - приводятся слова Пескова в Telegram-канале "Известий".Ранее сообщалось, что в Запорожской области погиб военный корреспондент Семен Еремин, ставший жертвой атаки FPV-дрона.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу, дмитрий песков