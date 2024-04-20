https://1prime.ru/20240420/polovode-847542504.html
Пик половодья у Кургана ожидают через два-три дня, рассказали в ГУМЧС
Пик половодья у Кургана ожидают через два-три дня, рассказали в ГУМЧС - 20.04.2024, ПРАЙМ
Пик половодья у Кургана ожидают через два-три дня, рассказали в ГУМЧС
Пик весеннего половодья на реке Тобол около города Курган ожидается через два-три дня, рассказали 20 апреля в ГУМЧС России по региону. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T08:28+0300
2024-04-20T08:28+0300
2024-04-20T08:28+0300
происшествия
россия
курганская область
половодье
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847484086_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_26de95e201655a0215ce58e8427e6989.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – ПРАЙМ. Пик весеннего половодья на реке Тобол около города Курган ожидается через два-три дня, рассказали 20 апреля в ГУМЧС России по региону."В ближайшие 2-3 дня на р. Тобол у г. Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная", - сообщается в опубликованном ведомством прогнозе ГУМЧС.Ранее в администрации города заявляли, что на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды достиг 631 сантиметра, 16 апреля - 742 сантиметров. Утром 20 апреля уровень воды уже составил 1013 сантиметров, в то время как уральский гидрометцентр ожидал продолжения подъема воды в Тоболе только до четверга.
курганская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847484086_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_5c2996f92f1d520c80a634da774ac7ee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курганская область, половодье, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Курганская область, Половодье, паводок
Пик половодья у Кургана ожидают через два-три дня, рассказали в ГУМЧС
ГУМЧС: через 2-3 дня на реке Тобол у Кургана ожидается пик весеннего половодья
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – ПРАЙМ. Пик весеннего половодья на реке Тобол около города Курган ожидается через два-три дня, рассказали 20 апреля в ГУМЧС России по региону.
"В ближайшие 2-3 дня на р. Тобол у г. Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная", - сообщается в опубликованном ведомством прогнозе ГУМЧС.
Ранее в администрации города заявляли, что на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды достиг 631 сантиметра, 16 апреля - 742 сантиметров. Утром 20 апреля уровень воды уже составил 1013 сантиметров, в то время как уральский гидрометцентр ожидал продолжения подъема воды в Тоболе только до четверга.