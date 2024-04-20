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Пик половодья у Кургана ожидают через два-три дня, рассказали в ГУМЧС

Пик половодья у Кургана ожидают через два-три дня, рассказали в ГУМЧС - 20.04.2024, ПРАЙМ

Пик половодья у Кургана ожидают через два-три дня, рассказали в ГУМЧС

Пик весеннего половодья на реке Тобол около города Курган ожидается через два-три дня, рассказали 20 апреля в ГУМЧС России по региону. | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T08:28+0300

2024-04-20T08:28+0300

2024-04-20T08:28+0300

происшествия

россия

курганская область

половодье

паводок

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – ПРАЙМ. Пик весеннего половодья на реке Тобол около города Курган ожидается через два-три дня, рассказали 20 апреля в ГУМЧС России по региону."В ближайшие 2-3 дня на р. Тобол у г. Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная", - сообщается в опубликованном ведомством прогнозе ГУМЧС.Ранее в администрации города заявляли, что на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды достиг 631 сантиметра, 16 апреля - 742 сантиметров. Утром 20 апреля уровень воды уже составил 1013 сантиметров, в то время как уральский гидрометцентр ожидал продолжения подъема воды в Тоболе только до четверга.

курганская область

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россия, курганская область, половодье, паводок