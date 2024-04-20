Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пик половодья у Кургана ожидают через два-три дня, рассказали в ГУМЧС - 20.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240420/polovode-847542504.html
Пик половодья у Кургана ожидают через два-три дня, рассказали в ГУМЧС
Пик половодья у Кургана ожидают через два-три дня, рассказали в ГУМЧС - 20.04.2024, ПРАЙМ
Пик половодья у Кургана ожидают через два-три дня, рассказали в ГУМЧС
Пик весеннего половодья на реке Тобол около города Курган ожидается через два-три дня, рассказали 20 апреля в ГУМЧС России по региону. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T08:28+0300
2024-04-20T08:28+0300
происшествия
россия
курганская область
половодье
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847484086_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_26de95e201655a0215ce58e8427e6989.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – ПРАЙМ. Пик весеннего половодья на реке Тобол около города Курган ожидается через два-три дня, рассказали 20 апреля в ГУМЧС России по региону."В ближайшие 2-3 дня на р. Тобол у г. Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная", - сообщается в опубликованном ведомством прогнозе ГУМЧС.Ранее в администрации города заявляли, что на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды достиг 631 сантиметра, 16 апреля - 742 сантиметров. Утром 20 апреля уровень воды уже составил 1013 сантиметров, в то время как уральский гидрометцентр ожидал продолжения подъема воды в Тоболе только до четверга.
курганская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847484086_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_5c2996f92f1d520c80a634da774ac7ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, курганская область, половодье, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Курганская область, Половодье, паводок
08:28 20.04.2024
 
Пик половодья у Кургана ожидают через два-три дня, рассказали в ГУМЧС

ГУМЧС: через 2-3 дня на реке Тобол у Кургана ожидается пик весеннего половодья

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкГлавная набережная реки Тобол в Кургане
Главная набережная реки Тобол в Кургане - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – ПРАЙМ. Пик весеннего половодья на реке Тобол около города Курган ожидается через два-три дня, рассказали 20 апреля в ГУМЧС России по региону.
"В ближайшие 2-3 дня на р. Тобол у г. Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная", - сообщается в опубликованном ведомством прогнозе ГУМЧС.
Ранее в администрации города заявляли, что на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды достиг 631 сантиметра, 16 апреля - 742 сантиметров. Утром 20 апреля уровень воды уже составил 1013 сантиметров, в то время как уральский гидрометцентр ожидал продолжения подъема воды в Тоболе только до четверга.
 
ПроисшествияРОССИЯКурганская областьПоловодьепаводок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала