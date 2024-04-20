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Правительство повысило таможенные пошлины на пиво из недружественных стран

Правительство повысило таможенные пошлины на пиво из недружественных стран - 20.04.2024, ПРАЙМ

Правительство повысило таможенные пошлины на пиво из недружественных стран

Правительство утвердило повышение ввозных пошлин на пиво из недружественных стран, следует из постановления кабмина. | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T17:32+0300

2024-04-20T17:32+0300

2024-04-20T17:32+0300

экономика

россия

повышение пошлин

пиво

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Правительство утвердило повышение ввозных пошлин на пиво из недружественных стран, следует из постановления кабмина.Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.Согласно постановлению, ставка на пиво из недружественных стран возрастает с 0,04 евро до 0,1 евро за литр. Сообщается, что доля такой продукции не превышает пяти процентов.Как уточнили в ведомстве, данная мера не призвана ограничить или запретить импорт алкогольной продукции, однако позволит выровнять конкурентные преимущества отечественной продукции.Из постановления также следует, что ставки на готовые какаосодержащие продукты, пальто, обои, застежки-молнии из Литвы, Латвии и Эстонии были повышены до 50%.В феврале глава комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил запретить ввоз пива из недружественных стран и внести его в список запрещенной к ввозу продукции.

https://1prime.ru/20240419/kosmetika-847539311.html

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россия, повышение пошлин, пиво