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Не получится. Пушков оценил попытки ЕС обойтись без российского газа - 20.04.2024, ПРАЙМ
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Не получится. Пушков оценил попытки ЕС обойтись без российского газа
Не получится. Пушков оценил попытки ЕС обойтись без российского газа - 20.04.2024, ПРАЙМ
Не получится. Пушков оценил попытки ЕС обойтись без российского газа
Европейским странам, как бы они ни старались, не удастся обойтись без российского газа, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T08:42+0300
2024-04-20T08:42+0300
энергетика
газ
алексей пушков
ес
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Европейским странам, как бы они ни старались, не удастся обойтись без российского газа, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По его словам, там называемый отказ Евросоюза от российского газа, о котором с гордостью рассказывают руководители стран объединения, во многом является лукавством.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПушков привел в пример Венгрию, которая до сих пор получает российский трубопроводный газ и отказываться от него не намерена, также получает его Словакия. Другие страны ЕС закупают возрастающие объемы российского сжиженного газа.Также, как указал сенатор, еще год назад доля России в европейским закупках СПГ составляла 10-11%, а сейчас увеличилась до 15%. По этим закупкам Россия на третьем месте у европейцев - после США и Катара."Кстати, формального запрета ЕС на закупку российского газа нет. Однако в Брюсселе очень хотели доказать и себе, и миру, что обойдутся совсем без газа из России. Не обходятся", — подчеркнул он.По словам Пушкова, ЕС доказал лишь то, что, вдвое переплачивая теперь за газ на мировых рынках, сумел успешно подорвать свою экономику."Новый прогноз МВФ по еврозоне на 2024 год весьма красноречив: треть входящих в нее стран будут иметь в этом году негативный или нулевой "рост" экономики", — резюмировал он.Ранее отмечалось, что экспорт трубопроводного газа из России в ЕС достиг максимальных показателей за полгода. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поставки выросли более чем на четверть.Россия в условиях сокращения поставок трубопроводного газа развивает производство СПГ и намерена к 2030 году довести его объем до 100 миллионов тонн, что равно одной пятой мировой выработки. Сейчас, по оценке вице-премьера Александра Новака, доля России в мировом производстве СПГ находится на уровне восьми процентов.
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газ, алексей пушков, ес
Энергетика, Газ, Алексей Пушков, ЕС
08:42 20.04.2024
 
Не получится. Пушков оценил попытки ЕС обойтись без российского газа

Пушков: Евросоюз, несмотря на все попытки, не обойдется без российского газа

© Unsplash/KWON JUNHOГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/KWON JUNHO
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Европейским странам, как бы они ни старались, не удастся обойтись без российского газа, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
По его словам, там называемый отказ Евросоюза от российского газа, о котором с гордостью рассказывают руководители стран объединения, во многом является лукавством.
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Пушков привел в пример Венгрию, которая до сих пор получает российский трубопроводный газ и отказываться от него не намерена, также получает его Словакия. Другие страны ЕС закупают возрастающие объемы российского сжиженного газа.
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Также, как указал сенатор, еще год назад доля России в европейским закупках СПГ составляла 10-11%, а сейчас увеличилась до 15%. По этим закупкам Россия на третьем месте у европейцев - после США и Катара.
"Кстати, формального запрета ЕС на закупку российского газа нет. Однако в Брюсселе очень хотели доказать и себе, и миру, что обойдутся совсем без газа из России. Не обходятся", — подчеркнул он.
По словам Пушкова, ЕС доказал лишь то, что, вдвое переплачивая теперь за газ на мировых рынках, сумел успешно подорвать свою экономику.
"Новый прогноз МВФ по еврозоне на 2024 год весьма красноречив: треть входящих в нее стран будут иметь в этом году негативный или нулевой "рост" экономики", — резюмировал он.
Ранее отмечалось, что экспорт трубопроводного газа из России в ЕС достиг максимальных показателей за полгода. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поставки выросли более чем на четверть.
Россия в условиях сокращения поставок трубопроводного газа развивает производство СПГ и намерена к 2030 году довести его объем до 100 миллионов тонн, что равно одной пятой мировой выработки. Сейчас, по оценке вице-премьера Александра Новака, доля России в мировом производстве СПГ находится на уровне восьми процентов.
 
ЭнергетикаГазАлексей ПушковЕС
 
 
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