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Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию - 20.04.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию
Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию - 20.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по налоговому стимулированию и стимулированию спроса на биотехнологическую продукцию. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T11:58+0300
2024-04-20T11:58+0300
россия
владимир путин
биотехнологические продукты
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по налоговому стимулированию и стимулированию спроса на биотехнологическую продукцию.Об этом сообщается в перечне опубликованных на сайте Кремля поручений. "Правительству Российской Федерации: принять меры по развитию биотехнологий, в том числе меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию; по обновлению рыбопромыслового флота (прежде всего малотоннажного) организаций, осуществляющих прибрежное рыболовство в Западном, Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах", - говорится в сообщении. Так, отмечается, что ответственным за доклад по мерам поддержки, которыый следует представить до первого октября, назначен Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, биотехнологические продукты
РОССИЯ, Владимир Путин, биотехнологические продукты
11:58 20.04.2024
 
Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию

Путин поручил принять меры стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время съезда Федерации независимых профсоюзов России
Президент Владимир Путин во время съезда Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по налоговому стимулированию и стимулированию спроса на биотехнологическую продукцию.
Об этом сообщается в перечне опубликованных на сайте Кремля поручений.
"Правительству Российской Федерации: принять меры по развитию биотехнологий, в том числе меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию; по обновлению рыбопромыслового флота (прежде всего малотоннажного) организаций, осуществляющих прибрежное рыболовство в Западном, Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах", - говорится в сообщении.
Так, отмечается, что ответственным за доклад по мерам поддержки, которыый следует представить до первого октября, назначен Михаил Мишустин.
 
РОССИЯВладимир Путинбиотехнологические продукты
 
 
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