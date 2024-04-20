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Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию

Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию - 20.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по налоговому стимулированию и стимулированию спроса на биотехнологическую продукцию. | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T11:58+0300

2024-04-20T11:58+0300

2024-04-20T11:58+0300

россия

владимир путин

биотехнологические продукты

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по налоговому стимулированию и стимулированию спроса на биотехнологическую продукцию.Об этом сообщается в перечне опубликованных на сайте Кремля поручений. "Правительству Российской Федерации: принять меры по развитию биотехнологий, в том числе меры налогового стимулирования и стимулирования спроса на биотехнологическую продукцию; по обновлению рыбопромыслового флота (прежде всего малотоннажного) организаций, осуществляющих прибрежное рыболовство в Западном, Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах", - говорится в сообщении. Так, отмечается, что ответственным за доклад по мерам поддержки, которыый следует представить до первого октября, назначен Михаил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, биотехнологические продукты