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Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом - 20.04.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом - 20.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать способы обеспечения сельхозпроизводителей бензином и дизелем в необходимом объеме. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T12:14+0300
2024-04-20T12:14+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать способы обеспечения сельхозпроизводителей бензином и дизелем в необходимом объеме.Об этом сообщается в перечне опубликованных на сайте Кремля поручений. "Правительству Российской Федерации принять меры: по обеспечению с учетом ранее данных поручений сельскохозяйственных товаропроизводителей бензином и дизельным топливом в необходимом объеме, в том числе в целях проведения сезонных полевых работ", - говорится в сообщении. Кроме того, согласно поручению главы государства, при разработке национального проекта в сфере продовольственной безопасности кабмин должен предусмотреть увеличение объёмов сельхозоборудования. Отмечается, что доложить об этом ведомству следует до певрго сентября текущего года.Так, отмечается, что ответственным за доклад по мерам поддержки, которыый следует представить до первого октября, назначен Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
12:14 20.04.2024
 
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом

Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей бензином и дизтопливом

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
 Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать способы обеспечения сельхозпроизводителей бензином и дизелем в необходимом объеме.
Об этом сообщается в перечне опубликованных на сайте Кремля поручений.
"Правительству Российской Федерации принять меры: по обеспечению с учетом ранее данных поручений сельскохозяйственных товаропроизводителей бензином и дизельным топливом в необходимом объеме, в том числе в целях проведения сезонных полевых работ", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно поручению главы государства, при разработке национального проекта в сфере продовольственной безопасности кабмин должен предусмотреть увеличение объёмов сельхозоборудования. Отмечается, что доложить об этом ведомству следует до певрго сентября текущего года.
Так, отмечается, что ответственным за доклад по мерам поддержки, которыый следует представить до первого октября, назначен Михаил Мишустин.
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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