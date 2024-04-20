https://1prime.ru/20240420/putin-847545763.html
Путин поручил расширить поддержку разработки инноваций в медицине
Путин поручил расширить поддержку разработки инноваций в медицине - 20.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил расширить поддержку разработки инноваций в медицине
Президент России Владимир Путин поручил правительству нарастить объем поддержки разработки инновационных медицинских технологий и продукции и доложить об этом... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T12:58+0300
2024-04-20T12:58+0300
2024-04-20T13:12+0300
россия
владимир путин
медицина
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству нарастить объем поддержки разработки инновационных медицинских технологий и продукции и доложить об этом до первого мая текущего года.Перечень поручений Путина можно найти на официальном портале Кремля. "Правительству Российской Федерации:... ж) с учетом ранее данных поручений обеспечить: увеличение объема поддержки разработки инновационных медицинских технологий и медицинской продукции (по отношению к общему объему бюджетных расходов на науку и технологическое развитие) за счет ежегодного выделения из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований", - сообщается в материале.Кроме того, отмечается, что глава государства призвал обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) и выделить дополнительное финансирование на эти цели.Также отмечалось, что Путин поручил внедрить механизм планового обновления материально-технической базы медицинских и научных организаций, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.По словам Путина, необходимо разработать меры по переходу к персонализированной и профилактической медицине. Он омтетил в национальном проекте о технологиях сбережения здоровья меры по переходу к персонализированной и профилактической медицине
https://1prime.ru/20240420/putin-847544965.html
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россия, владимир путин, медицина
РОССИЯ, Владимир Путин, медицина
Путин поручил расширить поддержку разработки инноваций в медицине
Путин поручил расширить поддержку разработки инновационных технологий в медицине
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству нарастить объем поддержки разработки инновационных медицинских технологий и продукции и доложить об этом до первого мая текущего года.
Перечень поручений
Путина можно найти на официальном портале Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... ж) с учетом ранее данных поручений обеспечить: увеличение объема поддержки разработки инновационных медицинских технологий и медицинской продукции (по отношению к общему объему бюджетных расходов на науку и технологическое развитие) за счет ежегодного выделения из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований", - сообщается в материале.
Путин поручил стимулировать спрос на биотехнологическую продукцию
Кроме того, отмечается, что глава государства призвал обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) и выделить дополнительное финансирование на эти цели.
Также отмечалось, что Путин поручил внедрить механизм планового обновления материально-технической базы медицинских и научных организаций, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.
По словам Путина, необходимо разработать меры по переходу к персонализированной и профилактической медицине. Он омтетил в национальном проекте о технологиях сбережения здоровья меры по переходу к персонализированной и профилактической медицине