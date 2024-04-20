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Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами медработников - 20.04.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами медработников
Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами медработников - 20.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами медработников
Президент России Владимир Путин поручил кабмину доложить по вопросу доведения окладов медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций до 30... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T13:02+0300
2024-04-20T13:12+0300
россия
владимир путин
медицина
медработники
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину доложить по вопросу доведения окладов медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций до 30 апреля текущего года. Соответствующий список поручений можно найти на официальном портале Кремля.Кроме того, согласно поручению главы государства, регионы обязаны в приоритетном порядке направлять полученные от ОМС средства на зарплаты медицинским рбаотникам.Доклад необходимо представить до первого мая текущего года, далее – один раз в квартал. Ответственными назначены власти субъектов России.
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россия, владимир путин, медицина, медработники
РОССИЯ, Владимир Путин, медицина, медработники
13:02 20.04.2024 (обновлено: 13:12 20.04.2024)
 
Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами медработников

Путин поручил доложить о доведении окладов медработников до 50 процентов ФОТ

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину доложить по вопросу доведения окладов медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций до 30 апреля текущего года.
Соответствующий список поручений можно найти на официальном портале Кремля.
Кроме того, согласно поручению главы государства, регионы обязаны в приоритетном порядке направлять полученные от ОМС средства на зарплаты медицинским рбаотникам.
Доклад необходимо представить до первого мая текущего года, далее – один раз в квартал. Ответственными назначены власти субъектов России.
 
РОССИЯВладимир Путинмедицинамедработники
 
 
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