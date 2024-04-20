https://1prime.ru/20240420/putin-847546118.html

Путин поручил развивать международное сотрудничество в медицине

Путин поручил развивать международное сотрудничество в медицине - 20.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил развивать международное сотрудничество в медицине

Президент России Владимир Путин призвал развивать международного сотрудничества в медицинской науке и образовании, а также нарастить объем совместных... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T13:07+0300

2024-04-20T13:07+0300

2024-04-20T13:07+0300

россия

брикс

медицина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846794567_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_4e863f8ba0399faf91faeb1f56f22b75.jpg

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал развивать международного сотрудничества в медицинской науке и образовании, а также нарастить объем совместных исследований. Соответствующий перечень поручений можно найти на официальном портале Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить развитие международного сотрудничества в области медицинской науки и образования, предусмотрев в том числе увеличение объема совместных научных исследований и расширение программ научных стажировок для российских и иностранных студентов, аспирантов, ученых и специалистов", - говорится в сообщении. В этой связи глава государства призвал кабмин рассмотреть сотрудничество России со странами БРИКС в сфере ядерной медицины и включить этот вопрос в повестку саммита организации в Казани.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, брикс, медицина