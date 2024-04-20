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Путин поручил развивать международное сотрудничество в медицине
Путин поручил развивать международное сотрудничество в медицине - 20.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил развивать международное сотрудничество в медицине
Президент России Владимир Путин призвал развивать международного сотрудничества в медицинской науке и образовании, а также нарастить объем совместных... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T13:07+0300
2024-04-20T13:07+0300
2024-04-20T13:07+0300
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал развивать международного сотрудничества в медицинской науке и образовании, а также нарастить объем совместных исследований. Соответствующий перечень поручений можно найти на официальном портале Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить развитие международного сотрудничества в области медицинской науки и образования, предусмотрев в том числе увеличение объема совместных научных исследований и расширение программ научных стажировок для российских и иностранных студентов, аспирантов, ученых и специалистов", - говорится в сообщении. В этой связи глава государства призвал кабмин рассмотреть сотрудничество России со странами БРИКС в сфере ядерной медицины и включить этот вопрос в повестку саммита организации в Казани.
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россия, брикс, медицина
Путин поручил развивать международное сотрудничество в медицине
Путин поручил развивать международное сотрудничество в медицине и образовании
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал развивать международного сотрудничества в медицинской науке и образовании, а также нарастить объем совместных исследований.
Соответствующий перечень поручений можно найти на официальном портале Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить развитие международного сотрудничества в области медицинской науки и образования, предусмотрев в том числе увеличение объема совместных научных исследований и расширение программ научных стажировок для российских и иностранных студентов, аспирантов, ученых и специалистов", - говорится в сообщении.
В этой связи глава государства призвал кабмин рассмотреть сотрудничество России со странами БРИКС в сфере ядерной медицины и включить этот вопрос в повестку саммита организации в Казани.