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Путин поручил разобраться с вознаграждением авторов прорывных решений

Путин поручил разобраться с вознаграждением авторов прорывных решений - 20.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил разобраться с вознаграждением авторов прорывных решений

Президент России Владимир Путин поручил правительству до певрго декабря представить предложения о законодательных поправках, уточняющих правила расчета... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T14:10+0300

2024-04-20T14:10+0300

2024-04-20T14:10+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до певрго декабря представить предложения о законодательных поправках, уточняющих правила расчета вознаграждения по лицензионному договору и вознаграждения авторам прорывных научных или технических решений. Соответствующий перечень поручений можно найти на официальном портале Кремля."Правительству Российской Федерации представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на уточнение правил и определение единой методологии расчета размера вознаграждения по лицензионному договору и вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, являющихся прорывными научными или техническими решениями и созданных в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, которые выплачиваются за использование исключительных прав на такие результаты в коммерческих целях, в том числе при отчуждении или предоставлении права использования исключительных прав на такие результаты третьим лицам", - указано в документе. Срок исполнения этого поручения - 1 декабря, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин