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Путин поручил разобраться с вознаграждением авторов прорывных решений
Путин поручил разобраться с вознаграждением авторов прорывных решений - 20.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил разобраться с вознаграждением авторов прорывных решений
Президент России Владимир Путин поручил правительству до певрго декабря представить предложения о законодательных поправках, уточняющих правила расчета... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T14:10+0300
2024-04-20T14:10+0300
2024-04-20T14:10+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до певрго декабря представить предложения о законодательных поправках, уточняющих правила расчета вознаграждения по лицензионному договору и вознаграждения авторам прорывных научных или технических решений. Соответствующий перечень поручений можно найти на официальном портале Кремля."Правительству Российской Федерации представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на уточнение правил и определение единой методологии расчета размера вознаграждения по лицензионному договору и вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, являющихся прорывными научными или техническими решениями и созданных в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, которые выплачиваются за использование исключительных прав на такие результаты в коммерческих целях, в том числе при отчуждении или предоставлении права использования исключительных прав на такие результаты третьим лицам", - указано в документе. Срок исполнения этого поручения - 1 декабря, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин
Путин поручил разобраться с вознаграждением авторов прорывных решений
Путин поручил уточнить правила вознаграждения авторов прорывных научных решений
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до певрго декабря представить предложения о законодательных поправках, уточняющих правила расчета вознаграждения по лицензионному договору и вознаграждения авторам прорывных научных или технических решений.
Соответствующий перечень поручений можно найти на официальном портале Кремля.
"Правительству Российской Федерации представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на уточнение правил и определение единой методологии расчета размера вознаграждения по лицензионному договору и вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, являющихся прорывными научными или техническими решениями и созданных в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, которые выплачиваются за использование исключительных прав на такие результаты в коммерческих целях, в том числе при отчуждении или предоставлении права использования исключительных прав на такие результаты третьим лицам", - указано в документе.
Срок исполнения этого поручения - 1 декабря, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.