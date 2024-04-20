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Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей - 20.04.2024, ПРАЙМ
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Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей
Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей - 20.04.2024, ПРАЙМ
Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей
Крупнейший производитель спирта в России "Росспиртпром" перешел под управление компании "Бизнес-альянс", купившей 100% акций фирмы, сообщается на портале "ГИС... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T10:01+0300
2024-04-20T10:58+0300
россия
росспиртпром
этиловый спирт
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Крупнейший производитель спирта в России "Росспиртпром" перешел под управление компании "Бизнес-альянс", купившей 100% акций фирмы, сообщается на портале "ГИС Торги".Так, отмечается, что акции компании были проданы за 8,3 миллиарда рублей при начальной цене лота в 10,6 миллиарда рублей. При этом на торги было выставлено 6 865 466 470 обыкновенных акций номиналом один рубль каждая."Росспиртпром" - является самым крупным в России производителем и поставщиком этилового спирта.
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россия, росспиртпром, этиловый спирт
РОССИЯ, РОССПИРТПРОМ, этиловый спирт
10:01 20.04.2024 (обновлено: 10:58 20.04.2024)
 
Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей

Росимущество со второй попытки продало "Росспиртпром" за 8,3 млрд рублей

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМолоток на аукционе
Молоток на аукционе - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Крупнейший производитель спирта в России "Росспиртпром" перешел под управление компании "Бизнес-альянс", купившей 100% акций фирмы, сообщается на портале "ГИС Торги".
Так, отмечается, что акции компании были проданы за 8,3 миллиарда рублей при начальной цене лота в 10,6 миллиарда рублей. При этом на торги было выставлено 6 865 466 470 обыкновенных акций номиналом один рубль каждая.
"Росспиртпром" - является самым крупным в России производителем и поставщиком этилового спирта.
 
РОССИЯРОССПИРТПРОМэтиловый спирт
 
 
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