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Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей

Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей - 20.04.2024, ПРАЙМ

Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей

Крупнейший производитель спирта в России "Росспиртпром" перешел под управление компании "Бизнес-альянс", купившей 100% акций фирмы, сообщается на портале "ГИС... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T10:01+0300

2024-04-20T10:01+0300

2024-04-20T10:58+0300

россия

росспиртпром

этиловый спирт

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Крупнейший производитель спирта в России "Росспиртпром" перешел под управление компании "Бизнес-альянс", купившей 100% акций фирмы, сообщается на портале "ГИС Торги".Так, отмечается, что акции компании были проданы за 8,3 миллиарда рублей при начальной цене лота в 10,6 миллиарда рублей. При этом на торги было выставлено 6 865 466 470 обыкновенных акций номиналом один рубль каждая."Росспиртпром" - является самым крупным в России производителем и поставщиком этилового спирта.

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россия, росспиртпром, этиловый спирт