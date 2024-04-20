https://1prime.ru/20240420/rosspirtprom-847543935.html
Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей
Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей - 20.04.2024, ПРАЙМ
Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей
Крупнейший производитель спирта в России "Росспиртпром" перешел под управление компании "Бизнес-альянс", купившей 100% акций фирмы, сообщается на портале "ГИС... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T10:01+0300
2024-04-20T10:01+0300
2024-04-20T10:58+0300
россия
росспиртпром
этиловый спирт
https://cdnn.1prime.ru/img/83142/46/831424618_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_053dcf9b194c31cc5adf5016e1e514be.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Крупнейший производитель спирта в России "Росспиртпром" перешел под управление компании "Бизнес-альянс", купившей 100% акций фирмы, сообщается на портале "ГИС Торги".Так, отмечается, что акции компании были проданы за 8,3 миллиарда рублей при начальной цене лота в 10,6 миллиарда рублей. При этом на торги было выставлено 6 865 466 470 обыкновенных акций номиналом один рубль каждая."Росспиртпром" - является самым крупным в России производителем и поставщиком этилового спирта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83142/46/831424618_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_0b6c69a6693a563b0e31e8898e17a2ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росспиртпром, этиловый спирт
РОССИЯ, РОССПИРТПРОМ, этиловый спирт
Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей
Росимущество со второй попытки продало "Росспиртпром" за 8,3 млрд рублей
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Крупнейший производитель спирта в России "Росспиртпром" перешел под управление компании "Бизнес-альянс", купившей 100% акций фирмы, сообщается на портале "ГИС Торги".
Так, отмечается, что акции компании были проданы за 8,3 миллиарда рублей при начальной цене лота в 10,6 миллиарда рублей. При этом на торги было выставлено 6 865 466 470 обыкновенных акций номиналом один рубль каждая.
"Росспиртпром" - является самым крупным в России производителем и поставщиком этилового спирта.