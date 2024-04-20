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Шри-Ланка вводит онлайн-визы для въезжающих на корабле

Шри-Ланка вводит онлайн-визы для въезжающих на корабле - 20.04.2024, ПРАЙМ

Шри-Ланка вводит онлайн-визы для въезжающих на корабле

Власти Шри-Ланки объявили о предстоящей системе новых онлайн-виз для путешественников, прибывающих на остров морским путем, сообщил шри-ланкийский портал Daily... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T20:47+0300

2024-04-20T20:47+0300

2024-04-20T20:47+0300

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электронная виза

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Власти Шри-Ланки объявили о предстоящей системе новых онлайн-виз для путешественников, прибывающих на остров морским путем, сообщил шри-ланкийский портал Daily Mirror. "Департамент иммиграции и эмиграции объявил о предстоящей онлайн-системе получения виз для путешественников, въезжающих в Шри-Ланку на корабле", — говорится в сообщении портала. Отмечается, что стоимость онлайн-визы составляет 25 долларов США. Шри-Ланка в конце октября 2023 года ввела бесплатный визовый режим для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. В рамках программы туристы могут пользоваться 30-дневной бесплатной визой. Действие программы по предоставлению бесплатных виз должно закончиться 30 апреля. С середины апреля в рамках пересмотренной туристической политики Шри-Ланка предлагает стандартную туристическую визу длительностью 180 дней с возможностью непрерывного нахождения на Шри-Ланке в течение 60 дней. Её стоимость составляет 75 долларов. Также туристам предлагается возможность оформить визы на 1, 2, 5 и 10 лет с возможностью множественного въезда. Все эти визы, за исключением годовой, предусматривают возможность непрерывного нахождения на острове в течение 180 дней. Как сообщило управление по развитию туризма Шри-Ланки, за первый квартал этого года островное государство посетили более 608,4 тысячи туристов. Основываясь на этих данных, управление ожидает, что в этом году Шри-Ланку посетят 2,3 миллиона человек по сравнению с 1,48 миллиона, которые посетили страну в 2023 году.

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электронная виза, шри-ланка