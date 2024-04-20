https://1prime.ru/20240420/spetsoperatsiya-na-ukraine-847542936.html

"Сбивать". В Германии рассказали о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине

"Сбивать". В Германии рассказали о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине - 20.04.2024, ПРАЙМ

"Сбивать". В Германии рассказали о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине

изданием Tagesschau старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге. | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T08:45+0300

2024-04-20T08:45+0300

2024-04-20T08:45+0300

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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. НАТО нужно ликвидировать атакующие Украину российские ракеты посредством зенитных комплексов, расположенных на востоке Польши, поделился своим мнением с изданием Tagesschau старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.В этой связи он призвал изменить стратегию пооддержки Киева со стороны западных стран и использовать "нетрадиционные решения" в краткосрочной перспективе."Отныне партнеры должны использовать многочисленные системы Patriot на наших восточных границах, чтобы сбивать все российские ракеты и беспилотники над Украиной, находящиеся в пределах их досягаемости", — подчеркнул Ланге, говоря о системе ПВО НАТО на востоке Польши.По словам научного сотрудника, в таком случае действия НАТО якобы все еще будут отвечать международному праву. Более того, Ланге потребовал наращивать производство систем ПВО в Европе в долгосрочной перспективе.Ранее сообщалось, что Пентагон заготовил "масштабную военную помощь" для Киева и готов направить ее в ближайшее время, но только после того, как она пройдет одобрение в палате представителей.

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россия, украина, германия, нато, пво, сво