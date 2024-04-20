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"Сбивать". В Германии рассказали о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине - 20.04.2024, ПРАЙМ
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"Сбивать". В Германии рассказали о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине
"Сбивать". В Германии рассказали о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине - 20.04.2024, ПРАЙМ
"Сбивать". В Германии рассказали о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине
изданием Tagesschau старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T08:45+0300
2024-04-20T08:45+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. НАТО нужно ликвидировать атакующие Украину российские ракеты посредством зенитных комплексов, расположенных на востоке Польши, поделился своим мнением с изданием Tagesschau старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.В этой связи он призвал изменить стратегию пооддержки Киева со стороны западных стран и использовать "нетрадиционные решения" в краткосрочной перспективе."Отныне партнеры должны использовать многочисленные системы Patriot на наших восточных границах, чтобы сбивать все российские ракеты и беспилотники над Украиной, находящиеся в пределах их досягаемости", — подчеркнул Ланге, говоря о системе ПВО НАТО на востоке Польши.По словам научного сотрудника, в таком случае действия НАТО якобы все еще будут отвечать международному праву. Более того, Ланге потребовал наращивать производство систем ПВО в Европе в долгосрочной перспективе.Ранее сообщалось, что Пентагон заготовил "масштабную военную помощь" для Киева и готов направить ее в ближайшее время, но только после того, как она пройдет одобрение в палате представителей.
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россия, украина, германия, нато, пво, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, НАТО, ПВО, СВО
08:45 20.04.2024
 
"Сбивать". В Германии рассказали о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине

Экс-чиновник минобороны ФРГ Ланге предложил сбивать российские ракеты из Польши

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. НАТО нужно ликвидировать атакующие Украину российские ракеты посредством зенитных комплексов, расположенных на востоке Польши, поделился своим мнением с изданием Tagesschau старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.
В этой связи он призвал изменить стратегию пооддержки Киева со стороны западных стран и использовать "нетрадиционные решения" в краткосрочной перспективе.
"Отныне партнеры должны использовать многочисленные системы Patriot на наших восточных границах, чтобы сбивать все российские ракеты и беспилотники над Украиной, находящиеся в пределах их досягаемости", — подчеркнул Ланге, говоря о системе ПВО НАТО на востоке Польши.
По словам научного сотрудника, в таком случае действия НАТО якобы все еще будут отвечать международному праву. Более того, Ланге потребовал наращивать производство систем ПВО в Европе в долгосрочной перспективе.
Ранее сообщалось, что Пентагон заготовил "масштабную военную помощь" для Киева и готов направить ее в ближайшее время, но только после того, как она пройдет одобрение в палате представителей.
США - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
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08:28
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯНАТОПВОСВО
 
 
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