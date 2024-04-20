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В Госдуме рассказали, где планируют удары ВСУ по России
В Госдуме рассказали, где планируют удары ВСУ по России - 20.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, где планируют удары ВСУ по России
Атаки украинских войск по территории России планируются в НАТО, а руководят этим США, рассказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T09:14+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – ПРАЙМ. Атаки украинских войск по территории России планируются в НАТО, а руководят этим США, рассказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что Киев имеет право наносить удары по российским военным целям. По его словам, такие действия являются полностью легитимными с точки зрения международного права."Заявление главы НАТО - это тот редкий случай, когда он не соврал. Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары", - сообщил Ивлев РИА Новости. Как отметил депутат, никто иной, как натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят командно-штабные игры в интересах ВСУ на картах российских регионов и потом отдают рекомендации главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. По словам Ивлева, украинские летчики и специалисты ПВО обучаются на авиабазе Рамштайн, а на танковых полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard.Кроме того, именно спутники и беспилотники США обеспечивают передачу разведданных и навигационную поддержку HIMARS, Storm Shadow и ATACMS при нанесении ракетных ударов по мирным российским городам и селам. "Фактически Столтенберг, закрыв глаза, дал "зеленый свет" ВСУ на продолжение таких террористических атак", - подчеркнул депутат. Ранее сообщалось, что Пентагон заготовил "масштабную военную помощь" для Киева и готов направить ее в ближайшее время, но только после того, как она пройдет одобрение в палате представителей.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, США
В Госдуме рассказали, где планируют удары ВСУ по России
Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируют в НАТО под руководством США
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – ПРАЙМ. Атаки украинских войск по территории России планируются в НАТО, а руководят этим США, рассказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что Киев имеет право наносить удары по российским военным целям. По его словам, такие действия являются полностью легитимными с точки зрения международного права.
"Заявление главы НАТО - это тот редкий случай, когда он не соврал. Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары", - сообщил Ивлев РИА Новости.
В США рассказали, когда Украина получат американское оружие
Как отметил депутат, никто иной, как натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят командно-штабные игры в интересах ВСУ на картах российских регионов и потом отдают рекомендации главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. По словам Ивлева, украинские летчики и специалисты ПВО обучаются на авиабазе Рамштайн, а на танковых полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard.
Кроме того, именно спутники и беспилотники США обеспечивают передачу разведданных и навигационную поддержку HIMARS, Storm Shadow и ATACMS при нанесении ракетных ударов по мирным российским городам и селам.
"Фактически Столтенберг, закрыв глаза, дал "зеленый свет" ВСУ на продолжение таких террористических атак", - подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что Пентагон заготовил "масштабную военную помощь" для Киева и готов направить ее в ближайшее время, но только после того, как она пройдет одобрение в палате представителей.