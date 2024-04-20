https://1prime.ru/20240420/spetsoperatsiya-na-ukraine-847543223.html

В Госдуме рассказали, где планируют удары ВСУ по России

В Госдуме рассказали, где планируют удары ВСУ по России - 20.04.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, где планируют удары ВСУ по России

Атаки украинских войск по территории России планируются в НАТО, а руководят этим США, рассказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T09:14+0300

2024-04-20T09:14+0300

2024-04-20T09:14+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – ПРАЙМ. Атаки украинских войск по территории России планируются в НАТО, а руководят этим США, рассказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что Киев имеет право наносить удары по российским военным целям. По его словам, такие действия являются полностью легитимными с точки зрения международного права."Заявление главы НАТО - это тот редкий случай, когда он не соврал. Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары", - сообщил Ивлев РИА Новости. Как отметил депутат, никто иной, как натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят командно-штабные игры в интересах ВСУ на картах российских регионов и потом отдают рекомендации главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. По словам Ивлева, украинские летчики и специалисты ПВО обучаются на авиабазе Рамштайн, а на танковых полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard.Кроме того, именно спутники и беспилотники США обеспечивают передачу разведданных и навигационную поддержку HIMARS, Storm Shadow и ATACMS при нанесении ракетных ударов по мирным российским городам и селам. "Фактически Столтенберг, закрыв глаза, дал "зеленый свет" ВСУ на продолжение таких террористических атак", - подчеркнул депутат. Ранее сообщалось, что Пентагон заготовил "масштабную военную помощь" для Киева и готов направить ее в ближайшее время, но только после того, как она пройдет одобрение в палате представителей.

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россия, украина, нато, сша