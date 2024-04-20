https://1prime.ru/20240420/spetsoperatsiya-na-ukraine-847547002.html

Ключевое преимущество. Американцы признали слабость перед российским Ту-160

Ключевое преимущество. Американцы признали слабость перед российским Ту-160 - 20.04.2024, ПРАЙМ

Ключевое преимущество. Американцы признали слабость перед российским Ту-160

Чтобы противостоять российскому бомбардировщику Ту-160М2, США придется полностью обновить свои ВВС, с помощью этого самолета российские вооруженные силы получат | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T15:12+0300

2024-04-20T15:12+0300

2024-04-20T15:52+0300

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Чтобы противостоять российскому бомбардировщику Ту-160М2, США придется полностью обновить свои ВВС, с помощью этого самолета российские вооруженные силы получат ключевое преимущество, сообщает издание The National Interest. Так, автор статьи отмечает, что Ту-160М2 представляет довольно серьезную проблему для западных стран. Отмечается, что российский ядерный бомбардировщик Ту-160М “Блэкджек” или “Белый лебедь” является "одним из самых грозных зрелищ в мире". По его словам, этот факт демонстрирует, что российский ВПК, вопреки санкциям, не сбавляет обороты, а также готовиться к потенциальному ядерному противостоянию.Отмечается, что Ту-160М оснащен мощными двигателями КБ Кузнецова НК-32 и развивает скорость 2 Маха. Тем не менее, обслуживать это вооружение становится все сложнее, что стало причиной масштабной модернизации до уровня Ту-160М2.Как отмечается в материале, модернизированное российское вооружение обладает мощным наступательным потенциалом и представляют серьезную угрозу для западных союзников Украины. Так, новые “Белые лебеди” смогут запускать гиперзвуковые ракеты. В остальном Ту-160М2 имеет много общего со старым вариантом. Как и его прообраз, новый вариант сможет нести шесть различных типов вооружений, включая ракету Х-101 и его ядерную версию Х-102.Если Ту-160М2 оправдает возложенные на него ожидания, он станет новым словом в стратегии российских вооруженных сил, из-за чего Штатам придется кардинально пересмотреть и модернизировать свои ВВС.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>

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