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"Введем войска". В США сделали шокирующее заявление об Украине

"Введем войска". В США сделали шокирующее заявление об Украине - 20.04.2024, ПРАЙМ

"Введем войска". В США сделали шокирующее заявление об Украине

После разгрома украинского войска на фронте США могут принть решение о вводе своей армии на Украину, рассказал подполковник американской армии в отставке... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T15:48+0300

2024-04-20T15:48+0300

2024-04-20T15:48+0300

спецоперация на украине

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сша

военная помощь украине

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. После разгрома украинского войска на фронте США могут принть решение о вводе своей армии на Украину, рассказал подполковник американской армии в отставке Александр Виндман в эфире MSNBC."Это (новый пакет помощи Украине. — Прим. ред.) крайне важно, потому что мы не хотим, чтобы наши войска сражались на Украине. Если Украине не удастся добиться успеха, <…> мы увидим ситуацию, в которой Россия увеличит вероятность ввода американских войск на Украину", — заявил он.Кроме того, военный эксперт отметил, что ВС России продолжает активно продкигаться вперед, поэтому Украина может не успеть получить новый транш помощи от Вашингтона.Ранее сообщалось, что Пентагон заготовил "масштабную военную помощь" для Киева и готов направить ее в ближайшее время, но только после того, как она пройдет одобрение в палате представителей.

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россия, украина, сша, военная помощь украине