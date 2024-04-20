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На Западе рассказали, что Россия уничтожила на Украине

На Западе рассказали, что Россия уничтожила на Украине - 20.04.2024, ПРАЙМ

На Западе рассказали, что Россия уничтожила на Украине

Российской армии удалось ликвидировать несколько пренадлежащих ВСУ МиГ-29 и системы С-300 на территории Украины, рассказал британский эксперт Александр Меркурис | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T17:13+0300

2024-04-20T17:13+0300

2024-04-20T17:14+0300

украина

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российской армии удалось ликвидировать несколько пренадлежащих ВСУ МиГ-29 и системы С-300 на территории Украины, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинские самолеты, которые осуществляли операции на фронте, вылетали с авиабазы под Днепропетровском. Вероятнее всего, было уничтожено четыре Миг-29. Это часть российской стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ", — сообщил аналитик.Меркурис также добавил, что ночь для Киева выдалась кошмарная, потому что украинские военные лишились четырех установок ПВО С-300. И это, по его словам, в дополнение к потерянным самолетам.Ранее в Минобороны России расказали об уничтожении трех истребителей врага - МиГ-29 и четырех военно-транспортных самолетов Ан-26. Кроме тогов ведомстве уточнили, что были поражены также четыре ЗРК С-300 и немецкая зенитка IRIS-T, уточнили в ведомстве.

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украина