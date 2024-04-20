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Сенат США поддержал закон о слежке за иностранцами - 20.04.2024, ПРАЙМ
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Сенат США поддержал закон о слежке за иностранцами
Сенат США поддержал закон о слежке за иностранцами - 20.04.2024, ПРАЙМ
Сенат США поддержал закон о слежке за иностранцами
В США одобрили законопроект, предполагающий реформирование и продление действия раздела 702 федерального закона о слежке за иностранцами за пределами... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T11:03+0300
2024-04-20T11:03+0300
сша
иностранцы
разведка
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В США одобрили законопроект, предполагающий реформирование и продление действия раздела 702 федерального закона о слежке за иностранцами за пределами государства. О этом сообщается в заявлении советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Так, отмечается, что срок действия вышеупомянутого раздела истек 19 апреля. Ранее проект уже поддержала палата представителей, продлив своим решением действие закона на два года. Однако добавляется, что поправку, предполагающая получение спецслужбами ордера для доступа к данным американцев за рубежом, отклонили.В свою очередь в Белом доме поприветствовали принятие сенатом проекта о реформировании разведки"… Президент оперативно подпишет закон", - подчеркнули в опубликованном на сайте Белого дома пресс-релизе. Так, статья 702 федерального закона США FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) предполагает ведение наблюдения за отдельно взятыми иностранными лицами за пределами территории США в целях получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам. Эту меру неоднократно подвергали критике за нарушения права на частную жизнь.
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сша, иностранцы, разведка
США, иностранцы, разведка
11:03 20.04.2024
 
Сенат США поддержал закон о слежке за иностранцами

Сенат США одобрил продление закона о слежке за иностранцами за пределами страны

Сенат США
Сенат США
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В США одобрили законопроект, предполагающий реформирование и продление действия раздела 702 федерального закона о слежке за иностранцами за пределами государства. О этом сообщается в заявлении советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
Так, отмечается, что срок действия вышеупомянутого раздела истек 19 апреля. Ранее проект уже поддержала палата представителей, продлив своим решением действие закона на два года. Однако добавляется, что поправку, предполагающая получение спецслужбами ордера для доступа к данным американцев за рубежом, отклонили.
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В свою очередь в Белом доме поприветствовали принятие сенатом проекта о реформировании разведки
"… Президент оперативно подпишет закон", - подчеркнули в опубликованном на сайте Белого дома пресс-релизе.
Так, статья 702 федерального закона США FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) предполагает ведение наблюдения за отдельно взятыми иностранными лицами за пределами территории США в целях получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам. Эту меру неоднократно подвергали критике за нарушения права на частную жизнь.
 
СШАиностранцыразведка
 
 
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