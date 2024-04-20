https://1prime.ru/20240420/ssha-847544530.html

Сенат США поддержал закон о слежке за иностранцами

Сенат США поддержал закон о слежке за иностранцами - 20.04.2024, ПРАЙМ

Сенат США поддержал закон о слежке за иностранцами

В США одобрили законопроект, предполагающий реформирование и продление действия раздела 702 федерального закона о слежке за иностранцами за пределами... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T11:03+0300

2024-04-20T11:03+0300

2024-04-20T11:03+0300

сша

иностранцы

разведка

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75762/31/757623186_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_bc47c8768ca643bcb795978dd9695693.jpg

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В США одобрили законопроект, предполагающий реформирование и продление действия раздела 702 федерального закона о слежке за иностранцами за пределами государства. О этом сообщается в заявлении советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Так, отмечается, что срок действия вышеупомянутого раздела истек 19 апреля. Ранее проект уже поддержала палата представителей, продлив своим решением действие закона на два года. Однако добавляется, что поправку, предполагающая получение спецслужбами ордера для доступа к данным американцев за рубежом, отклонили.В свою очередь в Белом доме поприветствовали принятие сенатом проекта о реформировании разведки"… Президент оперативно подпишет закон", - подчеркнули в опубликованном на сайте Белого дома пресс-релизе. Так, статья 702 федерального закона США FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) предполагает ведение наблюдения за отдельно взятыми иностранными лицами за пределами территории США в целях получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам. Эту меру неоднократно подвергали критике за нарушения права на частную жизнь.

https://1prime.ru/20240420/niger-847544044.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, иностранцы, разведка