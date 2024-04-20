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В России растет спрос на стройматериалы для загородных домов

В России растет спрос на стройматериалы для загородных домов - 20.04.2024, ПРАЙМ

В России растет спрос на стройматериалы для загородных домов

В России увеличился спрос на материалы для строительства загородных домов, за год он вырос примерно на 15%, рассказали РИА Недвижимость эксперты. | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T05:46+0300

2024-04-20T05:46+0300

2024-04-20T05:46+0300

строительство

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В России увеличился спрос на материалы для строительства загородных домов, за год он вырос примерно на 15%, рассказали РИА Недвижимость эксперты. "Мы видим устойчивый тренд на рост ИЖС, в частности, на каркасное домостроение, что повлекло увеличение спроса на материалы. Растет интерес к лесопиломатериалам и древесным плитам, а также к электроинструментам: шуруповертам, лобзикам, циркулярным пилам, рубанкам, шлифмашинам", - сказал коммерческий директор СТД "Петрович" Константин Мельников. По его словам, спрос на лесопиломатериалы и древесные плиты в сравнении с весной прошлого года поднялся в среднем на 15%. Спрос на штукатурку и стройинвентарь вырос на 10%, привели данные в пресс-службе "Максидом". При общем росте спроса на материалы на 12-15% заместитель генерального директора компании "Каширский двор" Борис Сидоров видит 35-процентный спад спроса на обои в столичном регионе. Их в загородном строительстве стали использовать намного реже, поскольку люди начали отдавать предпочтение таким отделочным материалам, как дерево, декоративная штукатурка, краски. Эксперты видят рост цен на материалы для загородного строительства вследствие увеличения стоимости грузоперевозок, удорожания и удлинения цепочек поставок оборудования и запчастей для лесозаготовки, а также роста заработных плат работников предприятий. За год цены на лесопиломатериалы и древесные плиты увеличились в среднем на 15-20%, привел данные Мельников. Электроинструмент, по его словам, в целом подорожал на 10%. До 60% составил прирост стоимости любых изделий из металла для загородного строительства: сетки, рабицы, арматуры, добавил эксперт. Кроме того, он фиксирует подъем цен до 25% на паро- и теплоизоляцию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

строительство