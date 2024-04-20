https://1prime.ru/20240420/tekhosmotr-847551028.html

МВД РФ предложило ужесточить контроль за техосмотром транспорта

МВД РФ предложило ужесточить контроль за техосмотром транспорта - 20.04.2024, ПРАЙМ

МВД РФ предложило ужесточить контроль за техосмотром транспорта

МВД РФ предложило утвердить дополнительные индикаторы контроля за техническим осмотром транспортных средств, в частности необходимость проверять наличие... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T23:06+0300

2024-04-20T23:06+0300

2024-04-20T23:06+0300

экономика

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. МВД РФ предложило утвердить дополнительные индикаторы контроля за техническим осмотром транспортных средств, в частности необходимость проверять наличие тахографа.Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения, утвержденный приказом МВД России от 13 декабря 2021 г. № 1025, дополнить пунктами 6-11 следующего содержания: 6. Три факта внесения техническим экспертом в раздел диагностической карты "Тахограф или контрольное устройство...", — говорится в проекте приказа. Исходя из пояснительной записки к документу, транспортное средство должно быть оснащено контрольным устройством (тахографом) регистрации режима труда и отдыха водителя. Так, при формировании диагностической карты в графе "Тахограф или контрольное устройство (тахограф)" указываются марка, модель, серийный номер тахографа, расположенного в транспортном средстве на момент техосмотра. Помимо этого, другими обновленными пунктами устанавливается, что в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) загружаются фото, где транспортное средство "парит в воздухе", что является следствием наложения одного изображения на другое. В ходе мониторинга ЕАИСТО также выявляются факты подписания диагностических карт разными техническими экспертами одного оператора техосмотра при наличии на фото одного ‎и того же человека, что может свидетельствовать о высокой степени вероятности нарушений обязательных требований. Еще один предлагаемый индикатор позволит с высокой долей вероятности свидетельствовать о наличии нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности по содержанию железнодорожных переездов. В пояснительной записке уточняется, что индикаторы направлены на выявление соответствия или отклонения от параметров объектов контроля, свидетельствующих о нарушениях обязательных требований при техосмотрах. Эти индикаторы способствуют профилактике нарушений обязательных требований со стороны контролируемых лиц.

https://1prime.ru/20240419/avto-847532107.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мвд