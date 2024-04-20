https://1prime.ru/20240420/turizm-847547705.html
Молодая китаянка побывала в Москве и осталась в шоке
Молодая китаянка побывала в Москве и осталась в шоке - 20.04.2024, ПРАЙМ
Молодая китаянка побывала в Москве и осталась в шоке
Китайская туристка побывала в России и осталась довольна, своими впечатлениями она поделилась в своем аккаунте в соцсети WeChat. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T16:08+0300
2024-04-20T16:08+0300
2024-04-20T16:39+0300
экономика
россия
туризм
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/82698/74/826987404_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_fb58ea17c30355f74b8563a6cf946f35.jpg
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Китайская туристка побывала в России и осталась довольна, своими впечатлениями она поделилась в своем аккаунте в соцсети WeChat.Девушка рассказала, что путешествие в Россию не обошлось без трудностей, однако ее поразила отзывчивость и доброжелательность россиян.Она рассказала, что, прибыв в Москву, она вызвала такси через приложение, в котором заранее прикрепила банковскую карту, однако уже в дороге приложение уведомило о сбое в работе UnionPay. В конце поездки она с помощью онлайн-переводчика смогла объяснить ситуацию водителю, и тот пошел ей на встречу и помог найти обмен валюты, чтобы она смогла оплатить поездку."В полвторого ночи я отдала таксисту деньги, он помог мне донести багаж (до гостиницы — прим. ред.), а затем помахал мне на прощание рукой. Хоть мы и виделись впервые в жизни, такое чувство, что мы стали хорошими друзьями: наши объятия, конечно, очень вежливые, были полны тепла", — пишет она.Она отметила, что россияне всегда готовы помочь, если нужно объяснить дорогу, то "сразу станут объяснять, как пройти в нужное место, описывать все в деталях"."Если же они подумают, что какой-то момент остался непонятным, то могут и сами проводить вас до пункта назначения", — написала она.Также она осталась поражена терпением россиян, так как, она подчеркнула, ее знание русского языка было не на самом высоком уровне, но тем не менее все собеседники, что ей повстречались, старались понять, что она хочет сказать.Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>>
https://1prime.ru/20240419/bronirovanie-847517077.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82698/74/826987404_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_b6250803791a25ca9e633f8d129b7f1a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, китай
Экономика, РОССИЯ, Туризм, КИТАЙ
Молодая китаянка побывала в Москве и осталась в шоке
Доброжелательность россиян поразила китайскую туристку в Москве
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ.
Китайская туристка побывала в России и осталась довольна, своими впечатлениями она поделилась в своем аккаунте в соцсети WeChat
.
Девушка рассказала, что путешествие в Россию не обошлось без трудностей, однако ее поразила отзывчивость и доброжелательность россиян.
Она рассказала, что, прибыв в Москву, она вызвала такси через приложение, в котором заранее прикрепила банковскую карту, однако уже в дороге приложение уведомило о сбое в работе UnionPay. В конце поездки она с помощью онлайн-переводчика смогла объяснить ситуацию водителю, и тот пошел ей на встречу и помог найти обмен валюты, чтобы она смогла оплатить поездку.
"В полвторого ночи я отдала таксисту деньги, он помог мне донести багаж (до гостиницы — прим. ред.), а затем помахал мне на прощание рукой. Хоть мы и виделись впервые в жизни, такое чувство, что мы стали хорошими друзьями: наши объятия, конечно, очень вежливые, были полны тепла", — пишет она.
В Турции назвали способ достижения рекордных показателей по туризму
Она отметила, что россияне всегда готовы помочь, если нужно объяснить дорогу, то "сразу станут объяснять, как пройти в нужное место, описывать все в деталях".
"Если же они подумают, что какой-то момент остался непонятным, то могут и сами проводить вас до пункта назначения", — написала она.
Также она осталась поражена терпением россиян, так как, она подчеркнула, ее знание русского языка было не на самом высоком уровне, но тем не менее все собеседники, что ей повстречались, старались понять, что она хочет сказать.