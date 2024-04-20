https://1prime.ru/20240420/turizm-847547705.html

Молодая китаянка побывала в Москве и осталась в шоке

Молодая китаянка побывала в Москве и осталась в шоке - 20.04.2024, ПРАЙМ

Молодая китаянка побывала в Москве и осталась в шоке

Китайская туристка побывала в России и осталась довольна, своими впечатлениями она поделилась в своем аккаунте в соцсети WeChat. | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T16:08+0300

2024-04-20T16:08+0300

2024-04-20T16:39+0300

экономика

россия

туризм

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/82698/74/826987404_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_fb58ea17c30355f74b8563a6cf946f35.jpg

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Китайская туристка побывала в России и осталась довольна, своими впечатлениями она поделилась в своем аккаунте в соцсети WeChat.Девушка рассказала, что путешествие в Россию не обошлось без трудностей, однако ее поразила отзывчивость и доброжелательность россиян.Она рассказала, что, прибыв в Москву, она вызвала такси через приложение, в котором заранее прикрепила банковскую карту, однако уже в дороге приложение уведомило о сбое в работе UnionPay. В конце поездки она с помощью онлайн-переводчика смогла объяснить ситуацию водителю, и тот пошел ей на встречу и помог найти обмен валюты, чтобы она смогла оплатить поездку."В полвторого ночи я отдала таксисту деньги, он помог мне донести багаж (до гостиницы — прим. ред.), а затем помахал мне на прощание рукой. Хоть мы и виделись впервые в жизни, такое чувство, что мы стали хорошими друзьями: наши объятия, конечно, очень вежливые, были полны тепла", — пишет она.Она отметила, что россияне всегда готовы помочь, если нужно объяснить дорогу, то "сразу станут объяснять, как пройти в нужное место, описывать все в деталях"."Если же они подумают, что какой-то момент остался непонятным, то могут и сами проводить вас до пункта назначения", — написала она.Также она осталась поражена терпением россиян, так как, она подчеркнула, ее знание русского языка было не на самом высоком уровне, но тем не менее все собеседники, что ей повстречались, старались понять, что она хочет сказать.Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>>

https://1prime.ru/20240419/bronirovanie-847517077.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туризм, китай