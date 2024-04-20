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"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области

"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области - 20.04.2024, ПРАЙМ

"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области

Сеть магазинов "Магнит" организовала в Тюменской области мобильные центры по доставке воды, сообщает ритейлер. | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T15:17+0300

2024-04-20T15:17+0300

2024-04-20T15:17+0300

происшествия

тюменская область

магнит

вода

питьевая вода

доставка

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Сеть магазинов "Магнит" организовала в Тюменской области мобильные центры по доставке воды, сообщает ритейлер. Сообщается, что "Магнит" также нарастил поставки воды в торговые точки небольших населенных пунктов в зоне подтопления. Уточняется, что сейчас в Ишиме находятся три фуры компании с 60 тоннами воды."В настоящее время в распределительном центре "Магнита" в Тюмени сформированы достаточные запасы воды объемом более 400 тонн. Отгрузки из логистического комплекса компании осуществляются в магазины по всей области", — добавили там. В Тюменской области, по прогнозам, подвергнется затоплению 101 населенный пункт, где находятся порядка 17,5 тысячи жителей. А уровень воды в реке Ишим может превысить исторические максимумы на два метра. Исходя их этого сделан пересчет населенных пунктов и домов, попадающих в зону подтопления.В регионе действует режим ЧС по паводку. Большая вода может прийти в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.

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тюменская область, магнит, вода, питьевая вода, доставка