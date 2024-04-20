Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области - 20.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240420/tyumen-847547302.html
"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области
"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области - 20.04.2024, ПРАЙМ
"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области
Сеть магазинов "Магнит" организовала в Тюменской области мобильные центры по доставке воды, сообщает ритейлер. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T15:17+0300
2024-04-20T15:17+0300
происшествия
тюменская область
магнит
вода
питьевая вода
доставка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/14/847547153_0:255:2732:1792_1920x0_80_0_0_82b063cf08ff30d0ad104bef432906ea.jpg
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Сеть магазинов "Магнит" организовала в Тюменской области мобильные центры по доставке воды, сообщает ритейлер. Сообщается, что "Магнит" также нарастил поставки воды в торговые точки небольших населенных пунктов в зоне подтопления. Уточняется, что сейчас в Ишиме находятся три фуры компании с 60 тоннами воды."В настоящее время в распределительном центре "Магнита" в Тюмени сформированы достаточные запасы воды объемом более 400 тонн. Отгрузки из логистического комплекса компании осуществляются в магазины по всей области", — добавили там. В Тюменской области, по прогнозам, подвергнется затоплению 101 населенный пункт, где находятся порядка 17,5 тысячи жителей. А уровень воды в реке Ишим может превысить исторические максимумы на два метра. Исходя их этого сделан пересчет населенных пунктов и домов, попадающих в зону подтопления.В регионе действует режим ЧС по паводку. Большая вода может прийти в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.
https://1prime.ru/20240417/navodnenie-847469558.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/14/847547153_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_f804083f70da6859595ae665061417a0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
тюменская область, магнит, вода, питьевая вода, доставка
Происшествия, Тюменская область, Магнит, вода, питьевая вода, доставка
15:17 20.04.2024
 
"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области

"Магнит" организовал в Тюменской области мобильные центры для доставки воды

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкИшим
Ишим - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Сеть магазинов "Магнит" организовала в Тюменской области мобильные центры по доставке воды, сообщает ритейлер.
Сообщается, что "Магнит" также нарастил поставки воды в торговые точки небольших населенных пунктов в зоне подтопления. Уточняется, что сейчас в Ишиме находятся три фуры компании с 60 тоннами воды.
"В настоящее время в распределительном центре "Магнита" в Тюмени сформированы достаточные запасы воды объемом более 400 тонн. Отгрузки из логистического комплекса компании осуществляются в магазины по всей области", — добавили там.
В Тюменской области, по прогнозам, подвергнется затоплению 101 населенный пункт, где находятся порядка 17,5 тысячи жителей. А уровень воды в реке Ишим может превысить исторические максимумы на два метра. Исходя их этого сделан пересчет населенных пунктов и домов, попадающих в зону подтопления.
Курган в ожидании подъема воды в реке Тобол из-за паводков - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
Глава Курганской области назвал число подтопленных населенных пунктов
17 апреля, 17:27
В регионе действует режим ЧС по паводку. Большая вода может прийти в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.
 
ПроисшествияТюменская областьМагнитводапитьевая водадоставка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала