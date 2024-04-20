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Уровень воды в реке у города Ишима Тюменской области достиг 10,06 метра
Уровень воды в реке у города Ишима Тюменской области достиг 10,06 метра - 20.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке у города Ишима Тюменской области достиг 10,06 метра
Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области прибавил почти метр за сутки, сообщает информационный центр правительства региона. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T18:42+0300
2024-04-20T18:42+0300
2024-04-20T18:42+0300
происшествия
подтопление
россия
река
тюменская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области прибавил почти метр за сутки, сообщает информационный центр правительства региона. "Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) 20 апреля: уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области – 1006 сантиметров, прибавив за сутки 95 сантиметров", — следует из сообщения. 8 апреля в Тюменской области был введен режим ЧС. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.
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подтопление, россия, река, тюменская область
Происшествия, подтопление, РОССИЯ, река, Тюменская область
Уровень воды в реке у города Ишима Тюменской области достиг 10,06 метра
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 10,06 метра
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области прибавил почти метр за сутки, сообщает информационный центр правительства региона.
"Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) 20 апреля: уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области – 1006 сантиметров, прибавив за сутки 95 сантиметров", — следует из сообщения.
8 апреля в Тюменской области был введен режим ЧС. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.