https://1prime.ru/20240420/tyumen-847549008.html

Уровень воды в реке у города Ишима Тюменской области достиг 10,06 метра

Уровень воды в реке у города Ишима Тюменской области достиг 10,06 метра - 20.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке у города Ишима Тюменской области достиг 10,06 метра

Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области прибавил почти метр за сутки, сообщает информационный центр правительства региона. | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T18:42+0300

2024-04-20T18:42+0300

2024-04-20T18:42+0300

происшествия

подтопление

россия

река

тюменская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847190510_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_ca6c4a64b290085ae3cc1b6196999d54.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области прибавил почти метр за сутки, сообщает информационный центр правительства региона. "Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) 20 апреля: уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области – 1006 сантиметров, прибавив за сутки 95 сантиметров", — следует из сообщения. 8 апреля в Тюменской области был введен режим ЧС. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

подтопление, россия, река, тюменская область