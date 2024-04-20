Медвежья услуга: что будет с Европой без российских удобрений
Медвежья услуга: что будет с Европой без российских удобрений - 20.04.2024, ПРАЙМ
Медвежья услуга: что будет с Европой без российских удобрений
С 2022 года в странах ЕС из-за подорожания энергоносителей поэтапно стали закрывается и/или консервироваться производственные мощности, при этом особенно... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T08:08+0300
2024-04-20T08:08+0300
2024-04-20T08:08+0300
экономика
мнения аналитиков
импорт удобрений
удобрения
поставка удобрений
?1713589682
С 2022 года в странах ЕС из-за подорожания энергоносителей поэтапно стали закрывается и/или консервироваться производственные мощности, при этом особенно пострадала отрасль по производству удобрений. Исходя из того, что земельные ресурсы, используемые в аграрной сфере Европы, весьма истощены, производители в огромных количествах используют минеральные добавки.Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Франция, Румыния, Бельгия, Польша, Болгария, Литва, Эстония и другие недружественные России страны вынуждены импортировать продукцию российских производителей. Особым спросом на рынке ЕС пользуются калийные и азотные удобрения, но приобретают и сложные удобрения всех типов.Европейские страны до ввода взаимных ограничительных мер изначально ориентировались на приобретение российских удобрений. Основным критерием являлось удобство. Выстроенные за предыдущие годы маршруты доставки, финансовая доступность и качество российских удобрений – все способствовало торговле.Сейчас санкций на покупку удобрений у России нет, но взаимодействие с европейскими потребителями, в силу взаимных ограничительных мер, имеет некомфортную специфику, связанную с финансовыми взаиморасчетами и проблемами логистического характера. В результате часть поставок Россия направляет в Азию и другие регионы мира.При этом конкурентов у нее не так много. Канада, Россия и Белоруссия являются основными производителями калийных удобрений в мире. На постсоветском пространстве удобрения производит и Казахстан – основными игроками там являются "Казахфосфат" и "КазахАзот", прочие предприятия вырабатывают их в качестве попутной продукции. Но казахстанские компании проигрывают в конкурентной борьбе производителям из России и Белоруссии, ведь логистические расходы сказываются на конечной стоимости продукции.Кроме того, значительная часть произведенных удобрений в Казахстане идет на нужды собственной аграрной сферы. Страна активно развивает агрохимию, в том числе, из-за соседства с Китаем, который способен "переварить" ее экспорт практически в неограниченном количестве. То есть, свободных мощностей для Европы у нее не предвидится.Собственное производство удобрений в Европе не станет выгодным до отмены санкционного противостояния с Россией и возвращения к стабильным поставкам углеводородного сырья по трубопроводным системам в необходимом количестве. При этом потребность минеральных удобрений в странах ЕС поэтапно будет расти: этому способствуют крайне истощенные земельные наделы.На этом фоне отказ от приобретения минеральных добавок из России и Беларуси означает, что сельхозпроизводители ЕС не смогут производить продовольствие в необходимом количестве, что отразится на продовольственной безопасности в глобальных масштабах.
С 2022 года в странах ЕС из-за подорожания энергоносителей поэтапно стали закрывается и/или консервироваться производственные мощности, при этом особенно пострадала отрасль по производству удобрений. Исходя из того, что земельные ресурсы, используемые в аграрной сфере Европы, весьма истощены, производители в огромных количествах используют минеральные добавки.
Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Франция, Румыния, Бельгия, Польша, Болгария, Литва, Эстония и другие недружественные России страны вынуждены импортировать продукцию российских производителей. Особым спросом на рынке ЕС пользуются калийные и азотные удобрения, но приобретают и сложные удобрения всех типов.
Европейские страны до ввода взаимных ограничительных мер изначально ориентировались на приобретение российских удобрений. Основным критерием являлось удобство. Выстроенные за предыдущие годы маршруты доставки, финансовая доступность и качество российских удобрений – все способствовало торговле.
Сейчас санкций на покупку удобрений у России нет, но взаимодействие с европейскими потребителями, в силу взаимных ограничительных мер, имеет некомфортную специфику, связанную с финансовыми взаиморасчетами и проблемами логистического характера. В результате часть поставок Россия направляет в Азию и другие регионы мира.
При этом конкурентов у нее не так много. Канада, Россия и Белоруссия являются основными производителями калийных удобрений в мире. На постсоветском пространстве удобрения производит и Казахстан – основными игроками там являются "Казахфосфат" и "КазахАзот", прочие предприятия вырабатывают их в качестве попутной продукции. Но казахстанские компании проигрывают в конкурентной борьбе производителям из России и Белоруссии, ведь логистические расходы сказываются на конечной стоимости продукции.
Кроме того, значительная часть произведенных удобрений в Казахстане идет на нужды собственной аграрной сферы. Страна активно развивает агрохимию, в том числе, из-за соседства с Китаем, который способен "переварить" ее экспорт практически в неограниченном количестве. То есть, свободных мощностей для Европы у нее не предвидится.
Собственное производство удобрений в Европе не станет выгодным до отмены санкционного противостояния с Россией и возвращения к стабильным поставкам углеводородного сырья по трубопроводным системам в необходимом количестве. При этом потребность минеральных удобрений в странах ЕС поэтапно будет расти: этому способствуют крайне истощенные земельные наделы.
На этом фоне отказ от приобретения минеральных добавок из России и Беларуси означает, что сельхозпроизводители ЕС не смогут производить продовольствие в необходимом количестве, что отразится на продовольственной безопасности в глобальных масштабах.
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