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Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине
Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине - 20.04.2024, ПРАЙМ
Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T21:08+0300
2024-04-20T21:08+0300
2024-04-20T21:08+0300
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ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как свидетельствуют итоги голосования, за законопроект проголосовали 311 конгрессменов. 112 — против. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Киева и будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов, пока конгресс не даст новое финансирование. Евросоюз одобрил выделение пакета помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, который ранее всегда блокировала Венгрия. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".Ранее евродепутат от Австрии в Европарламенте Харальд Вилимски заявил, что средства, одобренные для Киева, можно было потратить лучше в самом ЕС и странах-членах, добавив, что "Украина давно превратилась в бездонную финансовую яму".Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
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сша, украина, помощь украине
Экономика, США, УКРАИНА, помощь Украине
Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине
Палата представителей США приняла проект о помощи Киеву свыше $60 миллиардов
ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
Как свидетельствуют итоги голосования, за законопроект проголосовали 311 конгрессменов. 112 — против. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.
Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Киева и будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов, пока конгресс не даст новое финансирование.
Евросоюз одобрил выделение пакета помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, который ранее всегда блокировала Венгрия. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов
Ранее евродепутат от Австрии в Европарламенте Харальд Вилимски заявил, что средства, одобренные для Киева, можно было потратить лучше в самом ЕС и странах-членах, добавив, что "Украина давно превратилась в бездонную финансовую яму".
Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.