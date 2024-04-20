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В Госдуме заявили, что Украину не спасут миллиарды от США

В Госдуме заявили, что Украину не спасут миллиарды от США - 20.04.2024, ПРАЙМ

В Госдуме заявили, что Украину не спасут миллиарды от США

Украину не спасут миллиарды долларов от США, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T23:25+0300

2024-04-20T23:25+0300

2024-04-20T23:25+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — ПРАЙМ. Украину не спасут миллиарды долларов от США, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. "Уверен, что большая часть из этих миллиардов осядет в карманах западных бизнесменов, какая-то часть попадет на Украину", — сказал депутат.Политик отметил, что даже если все выделенные средства окажутся на Украине, это не поможет Киеву переменить ход боевых действий."Мертвого не спасут припарки, а Украину 61 миллиард. Помощь Запада, без сомнения, огромная, но она неспособна переломить ход боевых действий", — сказал Белик РИА Новости. По его мнению, главная задача в США при выделении Украине денег – "не забыть себя любимых". Ранее 20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере свыше 60 миллиардов долларов.Евросоюз одобрил выделение пакета помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, который ранее всегда блокировала Венгрия. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".

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