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В Госдуме заявили, что Украину не спасут миллиарды от США
В Госдуме заявили, что Украину не спасут миллиарды от США - 20.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме заявили, что Украину не спасут миллиарды от США
Украину не спасут миллиарды долларов от США, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T23:25+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — ПРАЙМ. Украину не спасут миллиарды долларов от США, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. "Уверен, что большая часть из этих миллиардов осядет в карманах западных бизнесменов, какая-то часть попадет на Украину", — сказал депутат.Политик отметил, что даже если все выделенные средства окажутся на Украине, это не поможет Киеву переменить ход боевых действий."Мертвого не спасут припарки, а Украину 61 миллиард. Помощь Запада, без сомнения, огромная, но она неспособна переломить ход боевых действий", — сказал Белик РИА Новости. По его мнению, главная задача в США при выделении Украине денег – "не забыть себя любимых". Ранее 20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере свыше 60 миллиардов долларов.Евросоюз одобрил выделение пакета помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, который ранее всегда блокировала Венгрия. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".
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украина, сша, сво
Политика, УКРАИНА, США, СВО
В Госдуме заявили, что Украину не спасут миллиарды от США
Белик: мертвого не спасут припарки, как и Украину 61 миллиард долларов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — ПРАЙМ. Украину не спасут миллиарды долларов от США, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Уверен, что большая часть из этих миллиардов осядет в карманах западных бизнесменов, какая-то часть попадет на Украину", — сказал депутат.
Политик отметил, что даже если все выделенные средства окажутся на Украине, это не поможет Киеву переменить ход боевых действий.
"Мертвого не спасут припарки, а Украину 61 миллиард. Помощь Запада, без сомнения, огромная, но она неспособна переломить ход боевых действий", — сказал Белик РИА Новости.
По его мнению, главная задача в США при выделении Украине денег – "не забыть себя любимых".
Ранее 20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере свыше 60 миллиардов долларов.
Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев
Евросоюз одобрил выделение пакета помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, который ранее всегда блокировала Венгрия. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".