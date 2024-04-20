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В Госдуме заявили, что Украину не спасут миллиарды от США - 20.04.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме заявили, что Украину не спасут миллиарды от США
В Госдуме заявили, что Украину не спасут миллиарды от США - 20.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме заявили, что Украину не спасут миллиарды от США
Украину не спасут миллиарды долларов от США, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T23:25+0300
2024-04-20T23:25+0300
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — ПРАЙМ. Украину не спасут миллиарды долларов от США, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. "Уверен, что большая часть из этих миллиардов осядет в карманах западных бизнесменов, какая-то часть попадет на Украину", — сказал депутат.Политик отметил, что даже если все выделенные средства окажутся на Украине, это не поможет Киеву переменить ход боевых действий."Мертвого не спасут припарки, а Украину 61 миллиард. Помощь Запада, без сомнения, огромная, но она неспособна переломить ход боевых действий", — сказал Белик РИА Новости. По его мнению, главная задача в США при выделении Украине денег – "не забыть себя любимых". Ранее 20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере свыше 60 миллиардов долларов.Евросоюз одобрил выделение пакета помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, который ранее всегда блокировала Венгрия. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".
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украина, сша, сво
Политика, УКРАИНА, США, СВО
23:25 20.04.2024
 
В Госдуме заявили, что Украину не спасут миллиарды от США

Белик: мертвого не спасут припарки, как и Украину 61 миллиард долларов

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — ПРАЙМ. Украину не спасут миллиарды долларов от США, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Уверен, что большая часть из этих миллиардов осядет в карманах западных бизнесменов, какая-то часть попадет на Украину", — сказал депутат.
Политик отметил, что даже если все выделенные средства окажутся на Украине, это не поможет Киеву переменить ход боевых действий.
"Мертвого не спасут припарки, а Украину 61 миллиард. Помощь Запада, без сомнения, огромная, но она неспособна переломить ход боевых действий", — сказал Белик РИА Новости.
По его мнению, главная задача в США при выделении Украине денег – "не забыть себя любимых".
Ранее 20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере свыше 60 миллиардов долларов.
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Вчера, 22:35
Евросоюз одобрил выделение пакета помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, который ранее всегда блокировала Венгрия. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".
 
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