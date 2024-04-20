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Рубль лихорадит. Центробанк подключится и сделает все, что в его силах

Рубль лихорадит. Центробанк подключится и сделает все, что в его силах - 20.04.2024, ПРАЙМ

Рубль лихорадит. Центробанк подключится и сделает все, что в его силах

Курс рубля нестабилен на фоне геополитической напряженности и роста нефтяных котировок. Поэтому возможны как скачки до 96-97 рублей за доллар, так и "провалы" к | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T03:03+0300

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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Курс рубля нестабилен на фоне геополитической напряженности и роста нефтяных котировок. Поэтому возможны как скачки до 96-97 рублей за доллар, так и "провалы" к 92-м рублям, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.На уходящей неделе торги на внутреннем валютном рынке прошли в условиях повышенной волатильности и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Обострение противостояния между Ираном и Израилем после серии ракетных ударов привело к резким колебаниям валютных курсов, индекса доллара и цен на нефть. Кроме того, на фоне укрепления доллара просели многие валюты развивающихся стран, и наша не стала исключением.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПосле первоначального ослабления в начале недели рублю удалось восстановить позиции на фоне роста нефтяных цен и приближения налоговых выплат в России в конце апреля. Технические индикаторы по доллару пока благоприятствуют покупателям американской валюты с целями в диапазоне 96-97,5 рублей."Если доллар закроется ниже зоны 93,25-93,30 рубля, то временно фокус внимания сместится на уровень 92,6 рубля, а вероятность ослабления до 96 снизится до 30%. Для евро торговый диапазон на новую неделю 98,85 – 101,75 рубля, юаня – 12,80 – 13,10 рубля", - прогнозирует аналитик.По его мнению, усиление конфронтации на Ближнем Востоке способно привести к резким скачкам валютных курсов и стоимости сырьевых активов. Поэтому участникам рынка необходимо следить за развитием событий в этом нестабильном регионе, а также обращать внимание на риторику ведущих Центробанков относительно перспектив денежно-кредитной политики.На следующей неделе в центре внимания будет заседание Банка России. Ожидается, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых 26 апреля. Причиной такого решения станут сомнения ЦБ в устойчивости тренда на замедление инфляции. Он сохранит ставку, чтобы закрепить положительные тенденции по инфляции. Смягчение будет постепенным при условии замедления роста цен и спроса в экономике, заключил Антонов.

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