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Британия объявила о начале производства "самого смертоносного" танка
Британия объявила о начале производства "самого смертоносного" танка - 20.04.2024, ПРАЙМ
Британия объявила о начале производства "самого смертоносного" танка
Великобритания объявила о начале производства нового танка Challenger 3, который станет основным британским танком, пишет РБК со ссылкой на сообщение... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T17:13+0300
2024-04-20T17:13+0300
2024-04-20T17:13+0300
вооружения
великобритания
танки
challenger 2
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Великобритания объявила о начале производства нового танка Challenger 3, который станет основным британским танком, пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства королевства.Британское предприятие немецкой Rheinmetall выпустила восемь прототипов новой модели танка и приступила к испытаниям. Планируется поставить на вооружение 148 танков этой модели до 2040 года."В мире, который становится все более опасным, потребность в таких машинах, как Challenger 3, становится насущной, поскольку угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, растут. Этот танк станет основой боевых возможностей британской армии и неотъемлемой частью сил сдерживания", — сказал министр обороны Грант Шаппс.Новый танк получит усовершенствованную броню и новое техническое исполнение, что сделает его "самым живучим танком, когда-либо использовавшихся британской армией".Как отмечает ArmyTechnology, предыдущая модель Challenger 2, вставший на вооружение в 1996 году, нуждался в серьезной модернизации вплоть до его замены. Одной из особенностей второй модели была уникальная для альянса пушка L30A1, однако в третьей версии танк получит унифицированную с танками других армий альянса (Leopard 2, Abrams) гладкоствольную пушку L55A1.ArmyTechnology пояснил, что Challenger 3 не является технологией "следующего поколения", однако обновление танка станет крупнейшей модернизацией за десятилетия.
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великобритания, танки, challenger 2
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Танки, Challenger 2
Британия объявила о начале производства "самого смертоносного" танка
Британия объявила о начале производства нового танка Challenger 3
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ.
Великобритания объявила о начале производства нового танка Challenger 3, который станет основным британским танком, пишет РБК
со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства королевства.
Британское предприятие немецкой Rheinmetall выпустила восемь прототипов новой модели танка и приступила к испытаниям. Планируется поставить на вооружение 148 танков этой модели до 2040 года.
"В мире, который становится все более опасным, потребность в таких машинах, как Challenger 3, становится насущной, поскольку угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, растут. Этот танк станет основой боевых возможностей британской армии и неотъемлемой частью сил сдерживания", — сказал министр обороны Грант Шаппс.
Новый танк получит усовершенствованную броню и новое техническое исполнение, что сделает его "самым живучим танком, когда-либо использовавшихся британской армией".
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Как отмечает ArmyTechnology, предыдущая модель Challenger 2, вставший на вооружение в 1996 году, нуждался в серьезной модернизации вплоть до его замены. Одной из особенностей второй модели была уникальная для альянса пушка L30A1, однако в третьей версии танк получит унифицированную с танками других армий альянса (Leopard 2, Abrams) гладкоствольную пушку L55A1.
ArmyTechnology пояснил, что Challenger 3 не является технологией "следующего поколения", однако обновление танка станет крупнейшей модернизацией за десятилетия.