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Вот это поворот: какой вклад лучше поскорее закрыть

Вот это поворот: какой вклад лучше поскорее закрыть - 20.04.2024, ПРАЙМ

Вот это поворот: какой вклад лучше поскорее закрыть

Как правило, банки предусматривают определенные “штрафные санкции” за досрочное закрытие вклада. Но в некоторых ситуациях даже эти потери не должны... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T02:02+0300

2024-04-20T02:02+0300

2024-04-20T02:02+0300

ставка банка россии

банковские вклады

богдан зварич

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Как правило, банки предусматривают определенные “штрафные санкции” за досрочное закрытие вклада. Но в некоторых ситуациях даже эти потери не должны останавливать, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич:Один из параметров вкладов - условия по досрочному расторжению договора депозита. Они особенно важны при открытии долгосрочного вклада - за продолжительный период может возникнуть непредвиденная необходимость в деньгах.“В большинстве случаев, если клиент забирает средства досрочно, проценты по вкладу начисляются по ставке "до востребования". Иногда банки готовы предлагать льготные условия, однако даже в этом случае, скорее всего, ставка, по которой будут начислены проценты при досрочном закрытии депозита, окажется ниже обычной”, - говорит Зварич.Так, за определенный полный период (это может быть год или квартал) проценты могут выплатить по ставке вклада, а за неполный период выплата пройдет по ставке до востребования. В результате даже при льготных условиях досрочное закрытие приведет к снижению доходности.Учитывая это, спешить следует лишь в том случае, если действительно без денег с депозита не обойтись, советует аналитик. Все это важно учесть при его открытии – если вкладчик понимает, что деньги могут понадобиться раньше срока, то стоит рассмотреть менее длительный вклад, хоть там ставка и меньше.Однако в редких случаях досрочное закрытие депозита все же имеет смысл. Так, при существенном росте ключевой ставки банки оперативно улучшают условия по депозитам. “В таком случае может возникнуть ситуация, при которой досрочное закрытие вклада и открытие нового на улучшенных условиях окажется выгоднее”, - рассказал аналитик.Это возможно в случае, если доходность от нового вклада с той же датой окончания, что и первый депозит, окажется выше, чем доходность первоначального вклада. Если разница будет существенной, можно рассмотреть возможность досрочного закрытия. Однако стоит помнить, что подобные ситуации редки и обычно связаны с событиями, способными оказать существенное негативное влияние на экономику в дальнейшем, заключил Зварич.

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ставка банка россии, банковские вклады, богдан зварич