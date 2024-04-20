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В России утвердили дополнительную квоту на вывоз зерновых культур - 20.04.2024, ПРАЙМ
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В России утвердили дополнительную квоту на вывоз зерновых культур
В России утвердили дополнительную квоту на вывоз зерновых культур - 20.04.2024, ПРАЙМ
В России утвердили дополнительную квоту на вывоз зерновых культур
Правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в 2024 году в пять миллионов тонн, она будет действовать до 30 июня,... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T10:34+0300
2024-04-20T10:35+0300
россия
квоты
вывоз зерна
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в 2024 году в пять миллионов тонн, она будет действовать до 30 июня, сообщается на сайте кабмина. "Правительство установило дополнительную часть квоты на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза. Эта мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей. Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж", - говорится в сообщении. Отмечается, что согласно постановлению, дополнительная часть квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы составит пять миллионов тонн. Допквота будет действовать до 30 июня 2024 года включительно, а объём между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз, уточнили в кабмине, напомнив, что основная часть квоты была установлена правительством на срок с 15 февраля по 30 июня и составила 24 миллиона тонн. "Новый механизм квотирования эксперта зерновых, предполагающий в том числе возможность распределения между экспортёрами дополнительной части квоты, был утверждён правительством в 2023 году. Он позволяет поддерживать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры, за её пределами – заградительной, которую ежегодно утверждает Минсельхоз", - добавляется в сообщении.
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россия, квоты, вывоз зерна
РОССИЯ, квоты, вывоз зерна
10:34 20.04.2024 (обновлено: 10:35 20.04.2024)
 
В России утвердили дополнительную квоту на вывоз зерновых культур

Кабмин утвердил дополнительную квоту на вывоз зерновых культур в 2024 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в 2024 году в пять миллионов тонн, она будет действовать до 30 июня, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство установило дополнительную часть квоты на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза. Эта мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей. Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж", - говорится в сообщении.
Здание Министерства сельского хозяйства России
Минсельхоз завершил распределение квоты на вывоз зерна
26 марта, 14:45
Отмечается, что согласно постановлению, дополнительная часть квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы составит пять миллионов тонн. Допквота будет действовать до 30 июня 2024 года включительно, а объём между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз, уточнили в кабмине, напомнив, что основная часть квоты была установлена правительством на срок с 15 февраля по 30 июня и составила 24 миллиона тонн.
"Новый механизм квотирования эксперта зерновых, предполагающий в том числе возможность распределения между экспортёрами дополнительной части квоты, был утверждён правительством в 2023 году. Он позволяет поддерживать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры, за её пределами – заградительной, которую ежегодно утверждает Минсельхоз", - добавляется в сообщении.
 
РОССИЯквотывывоз зерна
 
 
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